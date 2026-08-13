УВАРОВ, СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ

Увáров, Сергей Семёнович (25.08[05.09].1786, Санкт-Петербург — 04[16].09.1855, Москва) — российский ученый и государственный деятель, граф (1846), министр народного просвещения (1833–1849), почетный член (1811) и президент (1818–1855) Петербургской академии наук, сенатор (1826), член Госсовета (1834).

Из дворян. Получил прекрасное домашнее образование. Начал службу в Коллегии иностранных дел (1801), служил в Вене (с 1806), в 1809 назначен секретарем русского посольства в Париже. Там У. познакомился со многими известными учеными и литераторами (братьями А. и В. фон Гумбольдтами, И. Гёте, И. Германом, Ж. де Сталь) и написал свои первые литературные и научные труды. В 1810 вышел в отставку. С 1811 перешел в Министерство народного просвещения, которое возглавлял его тесть, А. К. Разумовский . В том же году был назначен попечителем Санкт-Петербургского учебного округа (до 1821). На этом посту был одним из инициаторов преобразования Главного педагогического института в Санкт-Петербурге в университет (1819, см. Университеты в России ). В 1810-е У. входил в литературный кружок «Арзамас», дружил с В. А. Жуковским , Н. М. Карамзиным и др. В 1822–1824 — директор Департамента мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов. В 1832 назначен товарищем (заместителем) министра народного просвещения, с 1833 — министр.

В его министерство был открыт ряд новых учебных заведений (в том числе Киевский университет), положено начало реальному (техническому) образованию, приняты новый гимназический и университетский уставы, возобновлен обычай стажировки для преподавателей за рубежом.

Как министр отстаивал принцип, сформулированный им в докладе императору в 1833: «Народное воспитание должно совершаться в со­единенном духе православия, самодержавия и народности» (эта формула впоследствии получит название «теория официальной народности»). У. исходил из необходимости выстроить преподавание таким образом, чтобы «изгладить противоборство так называемого европейского образования с потребностями нашими; исцелить новейшее поколение от слепого, необдуманного пристрастия к поверхностному и иноземному, распространяя в оных душах радушное уважение к отечественному». У. настаивал, что нет нужды в экономической и политической изоляции России от Европы, при этом желательна идейная изоляция.

Во время европейских революций 1848–1849 подавал Николаю I записки, в которых убеждал не закрывать университеты в России. Император был недоволен такой позицией У., написав: «Должно повиноваться, а рассуждения свои держать про себя». В 1849 У. был уволен с министерского поста. Награжден орденом Св. Андрея Первозванного (1850).

Соч. : Избранные труды / Сост., авт. вступ. статьи и комм. В. С. Парсамов, С. В. Удалов; авт. пер. В. С. Парсамов. М., 2010.

Лит. : Виттекер Ц. Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время / Пер. с англ. Н. Л. Лужецкой. М., 1999; Шевченко М. М. Конец одного Величия: Власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003; Пайпс Р. Сергей Семенович Уваров. Жизнеописание. М., 2013. Н. А. Могилевский.