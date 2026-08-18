УВАРОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

Родился в 1956 г. Окончил Московский государственный педагогический институт (МГПИ) в 1978 г.

Кандидатская диссертация : Парижский ун-т ХIII – начала XIV вв. и общественная жизнь средневекового города по франкоязычным университетским произведениям (МГПИ, 1983).

Докторская диссертация : Французское общество ХVI в. Опыт реконструкции по нотариальным актам (ИВИ РАН, 2003).

Член-корреспондент РАН, Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор , главный научный сотрудник заведующий Отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН .

В качестве приглашенного профессора преподавал в университетах Paris4-Sorbonne; Paris1-Panteon; Rennes-2; EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), а также в ряде российских университетов (Ставрополь, Томск, Воронеж, Екатеринбург, Тюмень, ГАУГН (Москва) и др.).

С 2006 по 2010 г. – директор Российско-французского учебно-научного Центра исторической антропологии им. Марка Блока РГГУ ( профессор ).

Профессор Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук, главный научный сотрудник Лаборатории социально-исторических исследований Центра фундаментальных исследований НИУ "Высшая школа экономики".

Иностранный член Международной комиссии по истории университетов (ICHU), отв. редактор журнала «Средние века», член редколлегии изданий: «Одиссей. Человек в истории», «Французский Ежегодник», «Исторические исследования».

Область интересов : История Средних веков и раннего Нового времени, социальная история Франции, история средневекового города, история университетов, франко-российские связи XVI–XVII вв., историография.

Сочинения: Французы ХVI века. Взгляд из Латинского квартала. М., 1993 (2-е изд. М., 1994);

История интеллектуалов и интеллектуального труда в Средневековой Европе. М., 2000;

Средневековые ун-ты в социальном измерении: и-т, среда, механизмы адаптации. Воронеж, 2001;

Проблемы социальной и культурной истории Франции ХVI – ХVII вв. Казань, 2002;

Между «ежами» и «лисами». Записки об историках. М.: Новое Литературное Обозрение, 2014. 276 с.

Франция XVI в.: Опыт реконструкции по нотариальным актам. М.: «Наука», 2004. 511 c.