УТРИЛЛО МОРИС

Французский живописец.

Ранние годы

Морис – сын натурщицы и художницы Сюзанны Валадон, отец неизвестен. В 1891 г. мальчик был усыновлен испанским художником и писателем Микелом Утрилло. Морис проживал с матерью на Монмартре, однако в основном о нем заботилась бабушка. Утрилло рос нервозным и тревожным ребенком, часто испытывал приступы паники. Довольно рано он пристрастился к алкоголю, находившемуся в доме в открытом доступе. Из-за богемного образа жизни матери и бабушки мальчик не получил систематического образования. К подростковому возрасту Морис стал алкоголиком, он часто уходил из дома и попадал в неприятные ситуации. Наконец, в 1902 г. Утрилло совершил попытку самоубийства, после чего был госпитализирован в психиатрическую лечебницу. Одним из способов лечения и возвращения Морису интереса к жизни стала живопись, которой Утрилло стал заниматься по совету врачей.

Первые художественные опыты Утрилло относятся к 1904 г., когда он начал заниматься живописью серьезно. Его учительницей стала Сюзанна. Сама Валадон была художницей-самоучкой. В годы, когда она работала натурщицей у Э. Дега , О. Ренуара и других художников, она училась у них технике рисунка и колористическим приемам, однако первое время рисовала «в стол». В 1894 г. Валадон стала первой женщиной, принятой в Национальное общество изящных искусств. Пожалуй, главное, что Утрилло усвоил благодаря ее наставлениям – композиционную динамику и свободное обращение с динамичными цветами. Однако в отличие от матери, в основном писавшей натюрморты и портреты, Морис обратился к городскому пейзажу. Париж стал главной темой в творчестве художника. Работая на стыке примитивизма и постимпрессионизма , Утрилло создал замечательные по своему эмоциональному воздействию на зрителя вещи. Его Париж разный, но всегда показанный через призму неподдельной любви автора к этому городу.

Признание

Утрилло-художник стал заметной фигурой в столичной творческой среде к 1910-м. В живописи Утрилло формы изображаемых объектов упрощались, сводились к простейшим элементам. Однако Морис, в противоположность кубизму и другим царствовавшим в те годы направлениям, все-так пытался воссоздать окружающий мир, сводя ракурс взгляда на него к восприятию ребенка. Если рассматривать творчество Утрилло как свидетельство его внутреннего состояния, то через тупиковые улицы, закрытое пространство, отсутствие воздуха в его картинах, надвигающиеся стены высоких зданий, закрытые ставнями окна и т.д. можно говорить о подавленности и одиночестве художника. Современники вспоминали, что Утрилло рисовал, чтобы пить. Так, Ф. Карко говорил о нем: «Он бродил по улицам Парижа и его предместьям, бессознательно ища приключений, которые иногда и находил. Он был даже рад какой-нибудь сомнительной встрече, лишь бы разрядиться и истратить избыток силы хотя бы в драке…».

В 1916 г. Утрилло вновь оказался в психиатрической лечебнице, опыт пребывания в которой воплощен в картине «Безумие». После завершения Первой мировой войны художник работал достаточно активно, живописуя Монмартр и другие района Парижа. Утрилло также сделал эскиз декораций для балета «Барабо» «Русских сезонов» Сергея Дягилева. К 1920-х его имя приобрело всемирную известность. В 1929 г. он был награжден орденом Почетного легиона.

На протяжении десятилетий ключевую роль в жизни Утрилло играла Сюзанна Валадон. Свободолюбивая и эксцентричная художница в 1914 г. вышла замуж за художника Андре Уттера, который был на три года младше Мориса. Валадон желала, чтобы Уттер положительно воздействовал на Утрилло, дал ему необходимую поддержку, т.е. фактически пыталась создать проекцию отца. Однако старания Сюзанны привели к обратному результату. Утрилло и Уттер часто ссорились, что провоцировало запои Мориса. Взаимоотношения в этой семье стали притчей во языцех у парижан.

Несмотря на проблемы с алкоголем, в 1920-е Утрилло стал хорошо продаваться. В Париже регулярно проводились его выставки. После Второй мировой войны палитра художника стала стремиться к монотонности, а формы стали еще более плоскими. Однако его виды Монмартра пользовались популярностью у французской и иностранной публики. В последние годы жизни художник, погружаясь в ностальгические грезы, писал только район своего детства.

Личная жизнь Утрилло не складывалась. Будучи алкоголиком и человеком с нестабильной психикой, ему было тяжело сближаться с людьми. Сюзанна Валадон способствовала тому, что в 1935 г. Утрилло заключил брак с богатой вдовой банкира Люси Валор, которая взяла на себя заботы о Морисе. Пара переехала в пригород Парижа, где художник проживал вплоть до своей кончины.

Творчество Утрилло можно разделить на три периода: ранний этап (1904-1910); белый период (1910-1914); красочный период (1922-1955). Его наследие насчитывает около 4000 тысяч работ, написанных маслом, гуашью и акварелью.