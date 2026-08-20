УТРЕХТСКАЯ УНИЯ

В начале января 1579 г. представители ряда валлонских (южных) провинций Нидерландов заключили сепаратный союз с наместником Испании А. Фарнезе, герцогом Пармским, которому тем самым удалось вбить клин между северными и южными провинциями. По месту его подписания, небольшого городка Аррас, он получил название Аррасская уния, к которой вскоре присоединилось несколько городов. Согласно тексту договора подтверждалось соблюдение «Гентского умиротворения» 1576 г. и «Вечного эдикта» 1577 г., католицизма объявлялся неприкосновенным. Нидерландское дворянство из Валлонии признавало суверенитет испанского короля Филиппа II в обмен на сохранение привилегий и вывод испанских войск.

С этим сепаратным договором, оказались несогласны т.н. северные провинции Нидерландов. В ответ на Аррасскую унию в г. Утрехт в соборе Св. Мартина представители пяти провинций подписали свое соглашение (Голландии, Зеландии, Утрехта, Гелдерна, Гронингена). Чуть позже в союз вошла Фрисландия, а в марте 1580 – Оверэйссел. Вскоре к Утрехтской унии присоединились отдельные города Антверпен, Брюгге, Бреда, Гент, Ипр и Лир. В мае унию подписал и Вильгельм I Оранский, граф Нассауский, нидерландский политический деятель, выступавший за борьбу Нидерландов против испанского владычества. В отличие от участников Аррасской унии, северные провинции обязались вести войну за независимость Нидерландов от Испании и бороться за свободу вероисповедания. Союзники обязались создать для этих целей общую армию, ввести единую денежную систему, полностью согласовать свою внешнюю политику. При этом в делах внутренней политики, в том числе и в вопросах вероисповедания, провинции сохраняли значительную автономию. В соглашении не говорилось о низложении испанского короля, но вместе с тем, его характер не оставлял сомнения в фактическом отказе провинций от монархического устройства нового государственного образования. Принципы, заложенные в Утрехтской унии, легли в основу создания республики Соединённых провинций Нидерландов.