УТИН НИКОЛАЙ ИСААКОВИЧ

Участник революционного движения 1860—70-х годов.

Происхождение и образование.

Отец Утина был банкиром-миллионером, нажившимся на винных откупах. Начал он свою карьеру в каком-то из отдаленных городков Северо-Западного края и при помощи удачных торговых оборотов очень быстро упрочил свое материальное благосостояние. Затем семья переехала в столицу. У Николая было еще три брата и сестра. Отец не жалел средств на образование своих детей.

В 1858 году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета и до осени 1861 года был прилежным студентом. Его кандидатская работа об «Аполлонии Тианском» была удостоена золотой медали, а его соперник Д. И. Писарев получил лишь серебряную медаль за работу на ту же тему. Усердно занимаясь наукой, Утин не оставлял и занятия студенческими общественными делами.

Революционная деятельность.

Утин принимал деятельное участие во всех проявлениях студенческой корпоративной жизни. Он сумел быстро выдвинуться, приобрести популярность среди своих товарищей и завоевать их доверие. Обладая незаурядным красноречием, он часто выступал оратором на студенческих сходках. Поэтому было неслучайным то, что Утин стал одним из руководителей массовых студенческих волнений осени 1861 г., вызванных новым распорядками в университете. Николай Исаакович был арестован и до декабря содержался в Петропавловской крепости и Кронштадте. Университет был закрыт, но Утин с товарищами создал комитет, организовавший ряд публичных лекций профессоров.

В это время был тесно связан с Чернышевским, который через него был в курсе студенческого движения. В 1862 году Утин вступил в тайное общество «Земля и воля», пережившее волну арестов в июне-июле, в ноябре он стал членом ЦК, участвовал в создании тайных типографий. В это же время с его стороны предпринимались неудачные попытки установить связь с московским кружком Заичневского, были налажены связи с польскими революционерами.

Эмиграция.

В связи с угрозой ареста в 1863 года эмигрировал из России, бежав через Черное море (в ноябре 1865 года заочно приговорён к смертной казни). Его отец был арестован, поскольку после студенческих волнений 1861 г. взял сына на поруки. В эмиграции жил в Лондоне, где сблизился с А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым, занимался доставкой их изданий в Россию. Вскоре из-за идейных и личных разногласий порвал с Герценом, в начале 1864 г. покинул Англию, переехал в Брюссель, а затем в Швейцарию, где стал настоящим лидером молодой эмиграции. В конце 1864 — начале 1865 года на съезде русских эмигрантов в Женеве выступил его противником.

В то же время статьи Утина появлялись и в легальной печати в России. Так, он регулярно сотрудничал с «Вестником Европы», основанном в 1866 г. М. М. Стасюлевичем. Он писал в этом журнале с 1867 по 1871 г. под псевдонимами-«И. Н.» и «Абр. Сем.». Почти все его статьи в этом журнале написаны на темы, относящиеся к политической истории Франции в XVIII и XIX веках.

Постепенно Утин постепенно охладел к народническим идеям и постепенно встал на сторону сторонников марксизма, поддерживал тесные связи с К. Марксом.. В 1867 году в Швейцарии вступил в 1-й Интернационал, член его Славянской и создатель Русской секции (в 1870—72 годах — секретарь), в 1868—70 годах — один из редакторов журнала «Народное дело» (Женева), который издавал вместе с Бакуниным, но между ними быстро обнаружились принципиальные разногласия, заставившие последнего прекратить сотрудничество.

В 1870 г. группа, издававшая этот журнал, организовала Русскую секцию Интернационала, поддерживавшую Генеральный совет во главе с Марксом в их борьбе против раскольнической политики Бакунина и его последователей. Деятели Русской секции (Н. Утин, А. Трусов, О. Левашева, Е. Бартенева, Е. Дмитриева и др.) принимали деятельное участие в работе женевских секций Интернационала. Им удалось лишить Бакунина и его сторонников того влияния, которым они одно время пользовались среди рабочих Женевы. После Гаагского конгресса Интернационала его деятельность фактически была свернута; в связи с этим прекратила свое существование и Русская секция. Утин переехал в Брюссель, где окончил Политехнический институт и сделался инженером.

Возвращение на родину.

От участия в революционном и рабочем движении он отошел, подал императору Александру II прошение о помиловании. В 1880 г. он получил разрешение вернуться в Россию, где стал работать в качестве инженера на одном из уральских заводов. Умер Утин в Петербурге в 1883 г. и был похоронен на Новодевичьем кладбище.