УСТЮГОВ Николай Владимирович

Историк.

Окончил факультет общественных наук 1-го МГУ (1924). Кандидатская диссертация: «Очерки по истории преобладающих видов труда в посадах восточной части Поморья в первой половине XVII века» (1938). Докторская: «Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII в.: (К вопросу о генезисе капиталистических отношений в русской промышленности XVII в.)» (1956).

Сотрудник Библиотеки Коммунистической академии (1925-33), Библиотеки Политехнического музея (1933-35), Историко-археографического института (1934-36). Научный сотрудник Института истории АН СССР (1936-63). Доцент, профессор МГИАИ (1938-41, 1945-63). Участник Великой Отечественной войны . Заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1957). Профессор (1959).

В центре научных интересов находилась отечественная история XVII в. Много работал над историей народов России, являлся автором и редактором «Очерков по истории Башкирской АССР » (Уфа, 1956-66. Т. 1-2), «Очерков по истории Коми АССР» (Сыктывкар, 1955. Т.1), руководил изданием многотомной серии источников и документов «Материалы по истории Башкирской АССР» (М, 1950. Т. IV. Ч. 1-2).

Доказывал теорию раннего генезиса капиталистических отношений в России и связанных с этим появления мануфактурного производства и расслоения крестьянства, относя эти процессы к XVII в. Являлся автором первых советских учебников по ряду вспомогательных исторических дисциплин, написанных совместно с Е.И. Каменцевой: «Русская сфрагистика и геральдика» (М., 1963); «Русская метрология » (М., 1965).

Сочинения :

Башкирское восстание 1737-1739 гг. М.-Л., 1950;

Очерки истории СССР: Период феодализма. XVII век. М., 1955 (член авторского коллектива, редактор);

Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII в.: (К вопросу о генезисе капиталистических отношений в русской промышленности XVII в.). М., 1957;

Научное наследие: Экономическое развитие, классовая борьба и культура в Русском государстве в XVII в. Народы Средней Азии и Приуралья в XIII—XVIII вв. М., 1974.