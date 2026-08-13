УСТРЯЛОВ Николай Герасимович

Историк, археограф.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1824). Обратил на себя внимание переводом и публикацией сочинения Ж. Маржерет «Состояние Российской державы и великого княжества Московского» (СПб., 1830) и «Сказаний современников о Димитрии Самозванце » (СПб., 1831-1834. Ч. 1-5). За последнюю публикацию получил Демидовскую премию Академии наук. В 1833 издал «Сказания князя Курбского », также удостоенные Демидовской премии.

С 1830 начал преподавать в Петербургском университете, профессор (1834). Доктор философии за диссертацию «О системе прагматической русской истории» (1836). Под «прагматической историей» понимал подход, при котором историк концентрируется на изучении общественной жизни, собирая все известные факты, выявляя их взаимозависимость и выстраивая их в стройную систему. Разделял источники на письменные и неписьменные.

Делил русскую историю на древнюю и новую, начинающуюся с Петра I, которого Устрялов считал центральной фигурой, величайшим правителем России. Автор основных учебников истории для высших учебных заведений и гимназий.

Сочинения:

Русская история. СПб., 1837-41. Ч. 1-5;

Начертание русской истории для учебных заведений. СПб., 1839;

История царствования Петра Великого. СПб., 1858-63. Т. 1-6.