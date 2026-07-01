УСТИНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Правовед, педагог, публицист, общественный деятель.

Образование и начало преподавания.

Окончил юридический факультет Петербургского университета (1894). Приват-доцент кафедры государственного права Петербургского (с 1899 года), с 1901 г. приват-доцент юридического факультета Харьковского университета, с 1906 г. – приват-доцент юридического факультета Московского университета, который покинул в 1911 г. в числе других преподавателей в знак протеста против политики министра народного просвещения Л.А. Кассо. Доктор государственного права (1916), защитил диссертацию в Московском университете: «Учение о народном представительстве. Т. 2.» Ответственный редактор газеты «Утро России» (Москва, 1915). Был знаком с И.А. Буниным.

После революции.

После революции 1917 г. вернулся в Московский университет: в 1918-1919 гг. – профессор кафедры государственного права юридического факультета. Арестован в августе 1919 г., осужден по так называемому делу Тактического центра (1920) приговорён к расстрелу, замененному лишением свободы сроком на 5 лет. Содержался в одиночной камере на Лубянке. В 1921-1922 гг. преподавал на юридико-политическом/правовом отделение ФОНа Московского университета. В 1921 г. становится членом Института права Академии наук. В конце 1920-х годов преподаватель на кафедре международного права Иркутского университета. В 1930 г. по указанию А.Я.Вышинского был уволен из университета и переведен в Ленинград на должность экономиста ЖЭК. В конце 1930-х годов восстановлен в должности и звании профессор юриспруденции.

Основные труды:

1.Идея национального государства. Харьков, 1906.

2.Основные понятия русского государственного, гражданского и уголовного права. М., 1907.

3.Учение о народном представительстве. М., 1912-1917. Т.1-3.

4.Власть народа. М., 1917.

5.Монархия и республика. М., 1917.

6.Учредительное собрание. М., 1917.