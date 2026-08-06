УСТАНОВЛЕНИЯ МАНУЭЛА (Ordenacões Manuelinas)

Португальское законодательство конца Средневековья – раннего Нового времени кодифицировано в трёх больших сводах – Установления Афонсу (1446), Установления Мануэла (1514) и Установления Филиппа (1603).

Инициатива создания общего законодательства королевства Португалии принадлежала королю Жоану I. Завершение эта работа получила в виде Установлений Афонсу (Ordenações Afonsinas) в регентство Д. Педру при малолетстве короля Афонсу V, но применение свода на практике сомнительно.

Усиление роли королевской власти, необходимость упорядочить и придать единообразие общим и местным законам Португалии потребовали реформы существующего законодательства и новой компиляция законов. С восшествием на престол Мануэла I в 1495 г. начались попытки исправить и актуализировать Установления Афонсу. Задача была поручена королевскому советнику (с 1491) и главному канцлеру королевства (с 1505) доктор Ру́и Бо́ту.

Установления Мануэла создавались для управления государством в условиях невиданного роста Португальской империи в Эпоху открытий и пытались найти общую форму и упорядочить всё, относящееся к жизни общества: гражданское и уголовное право, юридическая и процессуальная практика, должности, налоги, владение землями, юрисдикция донаторов и арендаторов, правоспособность мавров и иудеев и прочее.

Одновременно в Португалии на рубеже XV–XVI вв. появились многочисленные регламенты, касавшиеся должностных лиц в городе и округах, налогов и других вопросов общего и корпоративного администрирования в королевстве.

Установления Мануэла – первая попытка использования возможностей книгопечатания на службе государства; из 30 ранее изданных в Португалии инкунабул большинство имело религиозное содержание. В отличие от рукописного свода Афонсу V Установления Мануэла были изданы типографским способом и имеют свою издательскую историю: первая из пяти книг Установлений (они издавались не по порядку) вышла в 1512 г., третья в 1513 г., следующие в 1514 г. (часть тиража на бумаге, часть тиража на пергамене).

Общий тираж издания, осуществлённого за счёт королевской казны, составлял 5 тыс. экз., по 1 тыс. каждого тома. Каждый конселью повсюду в Империи должен был получить экземпляр. По замыслу короля это должно было быть единое, без разночтений собрание законов, действующих на всём пространстве Португальской империи.

В 1517–1518 гг. было осуществлено издание второй, несколько отличающейся, версии. 15 марта 1521 г. королевской хартией было приказано уничтожить первый тираж, и определено, чтобы все обладатели текстов Установлений 1514 г. ликвидировали их в трёхмесячный срок, за который конселью должны получить новые. В 1521 г. издали окончательную третью версию. Этот вариант законодательства действовал до 1603 г., пока его не сменили Установления Филиппа (Ordenações Filinas).

Источниками Установлений Мануэла послужили более ранние Leis Gerais, форалы, возможным образцом могло стать собрание декретов Григория IX (Colleção das Decretaes de Gregorio IX).

Подобно Установлениям Афонсу, Установления Мануэла состоят из пяти книг, подразделённых на титулы и параграфы.

Книга первая (Livro dos Ofícios da corte e da Casa de Suplicação) посвящена придворным и главным государственным должностям.

Вторая книга (Livro das leis e ordenanças tocante às Igrejas) трактует общие и частные вопросы, относящиеся к Церкви: привилегии и дарения, личность и имущество клириков, имущество церкви и короны, законы об иудеях и маврах.

Третья (Livro das citações, e como hão de ser feitas) содержит решения по процессуальным вопросам, о порядке отправления правосудия, о судебных инстанцияя, органах муниципальной и центральной администрации.

Четвёртая (Livro dos contratos e testamentos) состоит из имущественных статей: о договорах, о торговле, о взаимоотношениях с купцами.

Пятая (Livro da justiça, dos crimes e das penas) излагает уголовный процесс, преступления и санкции.

Установления Мануэла отразили борьбу короны за централизацию и социальное равновесие между различными социальными и политическими силами. В то же время они представляют собой идеал королевской юстиции в управлении португальской империей. Они свидетельствуют о высокой централизация власти и восприятии короля как последней юридической инстанции в королевстве. В процессе совершенствования политико-административного аппарата и структуризация власти Установления Мануэла действительно усиливали роль короля.

Установления Мануэла не имеют систематического характера, но они официально закрепили юридические нормы, зафиксированные в различные царствования. Кодификация права, известная под названием Установлений Мануэла отразила более совершенную законодательную технику, даже в воспроизведении уже существовавших норм.

Действие этих законов распространялось не только на континентальную часть Португалии, но и на все заморские владения, на всю Португальскую империю.

Установления Мануэла, первый изданный законодательный корпус в Португалии – один из важнейших этапов процесса становления португальского права.

Исторические источники:

Установления господина короля Дона Мануэла I. Книга 2. Титул XXXVII (перевод, комментарий А.П. Черных) //Европейское дворянство XVI–XVII вв.: границы сословия. М., 1997. C. 145–150

Ordenações Manuelinas. Introd. J.J. Alves Dias. 5 vol. Lisboa, 2002 (Reprod. em fac-símile da ed. de Lisboa : Valentim Fernandes, 1512–1513)

Ordenações Manuelinas. 2 vol. 2 ed. Lisboa, 2008 (Reprod. em fac-símile da ed. de Coimbra: Real Imprensa da Universidade de Coimbra, 1797)

Исторические источники:

Ordenações Manuelinas on-line http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/

Установления Мануэла Versão fac-similar das Ordenações Manuelinas

Автор статьи: А.П.Черных