УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Усть-Калманский районный историко-краеведческий музей в селе Усть-Калманке был создан как краеведческий в 1975 году на основе собранной ветеранами, педагогами и школьниками местной школы коллекции.

В 1977 году ему присваивается статус районного историко-краеведческого. В его фондах более 3,5 тысяч единиц хранения предметов традиционной крестьянской одежды и утвари, женского рукоделия и других бытовых предметов.

Большой интерес вызывает коллекция по истории Великой Отечественной войны , включающая подлинные документы и фотографии, материалы по истории местного маслосырозавода, коллекция фотоаппаратов и фотопринадлежностей ХХ века.

Все это расположено в экспозициях: «История Усть-Калманского района с момента заселения до современности», «Крестьянская изба», где более 300 предметов крестьянского быта конца XIX - начала XX века, «Зал воинской славы», «Природа района», собравший более 50 чучел птиц и животных.

Иллюстрации:

Усть-Калманский районный историко-краеведческий музей.