УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ МУЗЕЙ

Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского.

В 1963 году силами общественности Усть-Цильмы был создан первоначальный фонд музея, состоящий из деревянной утвари, медной посуды, костей мамонта, охотничьих ружей , предметы старообрядческой культуры. Все экспонаты были размещены в выделенной под музей комнате, на втором этаже только что построенного Дома культуры.

В 1969 году музею было предоставлено помещение в здании Дома пионеров ( ДЦ «Гудвин»). Отделом культуры вводится должность Заведующей краеведческим филиалом районной библиотеки, на которую была принята Поздеева (Саламатина) Альбина Викторовна. Музей получает статус Народного. В 1974 году музеем руководит Вокуева (Носова) Вера Поликарповна. В период её деятельности (1976 год) музей получил новое помещение по ул.Набережной 131. Параллельно в Усть-Цильме работал ещё один музей - музей А.В. Журавского, который находился на Опытной станции (пос.Журавский). После закрытия Опытного поля, главный корпус станции, 1978 году был перенесён Дом-памятник - основателя Печорской сельскохозяйственной станции А.В. Журавского.

В результате произошло слияние двух музеев. Экспонаты музея опытной станции были переданы в краеведческий музей, который стал носить имя А.В. Журавского. Музей занимал 2-й этаж здания и являлся филиалом Воркутинского межрайонного краеведческого музея. С 1986 года заведующая музеем назначается Рочева Любовь Кондратьевна. С 1990 по 2001 годы музей А.В. Журавского. возглавляла Семикова Валентина Ивановна.

В 1992 музею было передано всё здание. В этом же году, к 450-летию Усть-Цильмы были построены постоянные экспозиции: «Основание Усть-Цильмы и развитие Печорского края XVI-XIX веков», «Духовная и материальная культура Печорского края». В этот период большое внимание было обращено на сохранение, развитие и популяризацию традиционных народных промыслов. При музее была организована и открыта Школа художественных ремёсел, руководителем которой была Чупрова Лидия Петровна. В 1990 году в районе было создано ещё одно музейное подразделение - Пижемский историко - этнографический музей, организатором основателеми и первым заведующим, которого была Семёнова Валентина Анатольевна.

В 1995 году музею А.В. Журавского был передан родовой дом Героя Советского Союза Бабикова Макара Андреевича, который является филиалом музея. В последующие годы директорами музея были: Рочева Любовь Кондратьевна, (2001-2003 годы), Носова Вера Поликарповна, (2003-2007 годы), Носова Наталья Александровна (2007-2009 годы), Бабикова Валентина Петровна (2009-2012 годы), Ананина Анастасия Александровна. В 2009 году музей становится самостоятельным юридическим лицом - «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского». В состав музея вошёл отдел народных художественных промыслов. Сейчас музей А.В. Журавского является важным пунктом в программе посещения района туристами и гостями республики. В условиях, когда Усть-Цильма, благодаря деятельности энтузиастов, превращается в крупный культурный и старообрядческий центр Печорского края, большое значение имеет то, каким образом здесь будет представлена история и культура края, в том числе и прежде всего музейной экспозиции.

В музее А.В. Журавского на сегодня насчитывается более 30 тысяч единиц хранения основного и научно-вспомогательного фондов. Коллектив музея А.В. Журавского составляет 30 человек. Сотрудники музея участвуют в различных грантовых конкурсах, в научно-практических конференциях, исследуют, формируют коллекции, пишут научные концепции, статьи, готовят тематико-экспозиционные планы, составляют тексты экскурсий, строят и открывают выставки, работают с музейными объединениями, проводят экскурсии и мероприятия.

Иллюстрации :

Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского.