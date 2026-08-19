УССУРИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Освоение Приамурья и Приморья

Появление уссурийского казачества связано с присоединением к Российской империи сибирских и дальневосточных территорий. Одними из первых казаков этот регион начали осваивать казаки во главе с Ермаком Тимофеевичем в 1580-х гг. После экспедиции Е.П. Хабарова, состоявшейся в 1649 – 1652 гг., Россия присоединила к себе Приамурье. В 1655 г. сподвижник Е.П. Хабарова О. Степанов, возглавив казачий отряд, направился в первое плавание по реке Уссури. Однако земли Приамурья и Приморья вошли в состав Российского государства только в середине XIX в.

Возникновение войска

В 1851 г. создано Забайкальское казачье войско, численный состав которого должен был заселять, осваивать и оборонять Приамурский край. В 1854 г. состоялся первый сплав по реке Амур сотни забайкальских казаков. Спустя четыре года, в 1858 г. возникли казачьи станицы в Приморье.

После заключения с Китаем Айгунского (1858) и Пекинского (1860) договоров земли юга Дальнего Востока окончательно перешли к России.

29 декабря 1858 г. было организовано Амурское казачье войско, в числе которого в Приморской области действовал округ Уссурийского пешего казачьего батальона (входил в состав войска до 1889 г.).

26 июня 1889 г. было утверждено Положение об Уссурийском казачьем войске. В Приморской области образовывался округ Уссурийского войска. Временное управление войском велось из Благовещенска, затем – из Владивостока. Наказным атаманом стал губернатор Приморской области генерал-лейтенант П.Ф. Унтербергер. В 1898 г. было создано Войсковое правление.

Старшинство войска определил Указ императора Николая II от 26 августа 1913 г. Согласно указу этой датой стало 20 августа 1655 г. – дата на грамоте царя Алексея Михайловича Енисейскому воеводе Акинфову «о снабжении всем необходимым ратных людей, посылаемых на службу в Даурию...».

Переселение казаков

В 1890-е гг. на Дальний Восток началось переселение казаков, вызванное необходимостью общего увеличения численности казачества в регионе и охраны земель вдоль будущего Транссиба. Оно продолжалось до начала XX в.

Вопросами переселения занимался войсковой наказной атаман Приамурских казачьих войск, в 1893 – 1898 гг. приамурский генерал-губернатор, генерал-лейтенант С.М. Духовской, благодаря которому войско пополнилось за счет забайкальских, донских, оренбургских, кубанских, терских и уральских казаков. В 1894 г. С.М. Дуровским были переданы в пользование Амурскому и Уссурийскому казачьим войскам 14927 тыс. десятин земли, получивших название «отвод Духовского». На первом этапе переселялись в основном донские, оренбургские, забайкальские казаки: в 1895 г. – 2061 человек, в 1896 г. – 1075, в 1897 г. – 1145, в 1898 г. – 413, в 1899 г. – 1205 казаков. Все они основывали свои поселения, лишь последние разместились уже в отстроенных. Всего за пять лет на Дальний Восток прибыли 5419 донских, оренбургских, забайкальских казаков. В 1900 г. ввиду отсутствия финансирования переселение на один год приостановилось.

Новая волна переселения, начавшаяся в 1901 г. и приостановленная с началом Русско-японской войны 1904 – 1905 гг., шла за счет кубанских, терских и уральских казаков. Прибывавшие казаки расселялись в уже построенных населенных пунктах. Следующая волна переселения пришлась на 1907-й и последующие годы. В результате к 1907 г. на территории Уссурийского казачьего войска находилось 71 казачье поселение, в которых проживало 20753 человека. К 1917 г. численный состав населения Уссурийского казачьего войска составил 44434 человека (8% населения края).

Занятия казаков

Первоначально казаки занимались приграничной торговлей, почтовой гоньбой, рыболовством, заготовкой дров для Амурской флотилии и торговых судов Российско-Американской компании. В 1880 – 1890-х гг. основу хозяйственной деятельности составило землепользование. Земля принадлежала войску в целом, каждый казак имел пай. Большое значение имело скотоводство (тягловая сила, строевые лошади).

Казачество в XX в.

11 – 13 марта 1917 г. в Никольск-Уссурийском состоялось заседание I Войскового казачьего круга. Было решено ликвидировать казачество, как только будет созвано Учредительное собрание. Проведенный 5 – 9 апреля 1917 г. II Войсковой казачий круг дал казакам право выхода из казачьего сословия и принял проект войскового самоуправления. На III Войсковом казачьем круге, состоявшемся 3 – 14 октября 1917 г., постановили казачье сословие сохранить.

В годы Гражданской войны уссурийские казаки раскололись на сторонников политики большевиков, направленной на ликвидацию казачества как сословия и слияния его с крестьянством, и примкнувших к атаману И.П. Калмыкову, на стороне белых. С окончанием Гражданской войны войско было упразднено.

Годы Советской власти сопровождались репрессиями и депортацией казаков-уссурийцев. Наиболее серьезными стали три «очистительных» кампании: конец 1920-х – начало 1930-х гг. – раскулачивание крестьян; 1933 – 1934 гг. – паспортизация жителей Дальнего Востока; 1939 г. – выселение «неблагонадежных элементов» из региона.

В сражениях Великой Отечественной войны участвовал 115-й кавалерийский полк 8-й кавалерийской Дальневосточной Дебреценской Краснознаменной дивизии, в котором находились забайкальские, амурские и уссурийские казаки.

9 июня 1990 г. во Владивостоке состоялся Учредительный круг Землячества уссурийских казаков. Согласно решению Большого круга казаков Дальнего Востока, принятому 28 – 29 мая 1992 г., происходило объединение Уссурийского казачьего войска Хабаровского и Приморского краев в одну организацию. Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 1997 г. N 611 утверждался Устав Уссурийского войскового казачьего общества. В 2010 г. Амурское и Уссурийское казачества объединились, но уже в 2013 г. амурцы вышли из состава Уссурийского войскового казачьего общества.