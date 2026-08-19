УСПЕНСКИЙ СОБОР (РОСТОВ)

Храм, возведенный в 1508-1512 гг. Является частью ансамбля Ростовского кремля, выстроенного во второй половине XVII в.

Предыстория. Первые соборы

Учрежденная в начале 990-х гг. Ростовская и Суздальская епархия имела центр в Ростове, где находился кафедральный собор – церковь из дерева в честь Успения Пресвятой Богородицы, ставшая первым христианским храмом города. Он был заложен около 991 г. В 1160 г. деревянный храм выгорел, а в 1162 г. по указанию князя Андрея Юрьевича Боголюбского началось строительство нового Успенского собора. На сей раз он должен был быть сооружен из камня. В 1164 г. во время копания рвов были обретены мощи святителей Леонтия и Исаии в нетленном виде, что привело к их канонизации. Когда строительные работы были закончены, произошло обрушение сводов, в результате чего здание пришлось восстанавливать. В 1204 г. и этот храм был уничтожен огнем.

В 1207 г. Ростовское княжество стало самостоятельным и начало быстро набирать политический вес и влияние в Северо-Восточной Руси. В 1213 г. был заложен новый Успенский собор. Закончено строительство было в 1231 г.

В 1253 г., согласно «Повести о Петре царевиче Ордынском», епископом Ростовским Кириллом был вылечен некий царевич из Орды (сын хана Бату или же хана Берке). Примерно в то же время Берке распорядился всю ростовскую дань переводить в Успенский собор. Последний также выполнял роль усыпальницы Ростовских епископов, а затем и митрополитов.

В 1408 г. от пожара собор полностью выгорел.

Новый храм

Конкретной даты постройки сохранившегося до наших дней Успенского собора в источниках нет, по данному вопросу велась дискуссия. В середине XX в. было высказано предположение, что он возводился в 1587 г. Причиной появления нового храма называлось создание Ростовской митрополии, нуждавшейся в новом кафедральном соборе. Однако ныне общепринятой считается датировка строительства 1508-1512 (1515) гг. Данная гипотеза подтверждается рядом летописных записей.

В 1608 г. собор осадили поляки, которые во главе с паном Сапегой перед этим взяли город. Храм подвергся разграблению, однако после окончания Смуты цари делали щедрые вклады в Успенский собор, что позволило достаточно быстро вернуть интерьерам былую красоту.

Следующим важным этапом в жизни Ростовской митрополии и Успенского собора в частности был период, когда митрополитом Ростовским являлся Иона Сысоевич.

Он проводил активное белокаменное строительство в митрополии. Так, в 1670 г. началось сооружение Ростовского кремля – Митрополичьего двора, который строился вокруг кафедрального Успенского собора.

В 1659 г. началась роспись храма, и в 1669 г. в работу включились известные мастера-иконописцы Сила Савин и Гурий Никитин. Однако пожар в 1671 г., поновление фресок в 1779 г. и новая роспись в 1843 г. практически свели на нет их труд. Во время восстановительных работ в 1950-х гг. были найдены фрески XVI -XVII вв.

Изготовленный в 1730-1740-х гг. резной иконостас в стиле барокко существует и поныне.

После революции 1917 г. собор какое-то время продолжал действовать. В 1935-1936 гг. его закрыли и отвели под склад. В 1990 г. Успенский собор был возвращён Церкви.