УСОЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

Усольский архитектурно-этнографический музей - филиал Березниковского историко-художественного музея - располагается в памятнике архитектуры первой четверти XIX века - усадьбе князей Голициных, дворян и заводчиков.

Усадьба включает в себя двухэтажный дом для приемов, флигель, парадный двор, ограду с въездными воротами. Планировка усадьбы - традиционная для начала XIX века: нижний этаж - хозяйственный, верхний - парадный. Усадьба Голицыных органически вошла в уже сложившийся в XVIII веке архитектурный ансамбль строгановских построек.

Строгановский ансамбль стоит на островах у правого берега Камы. Островное положение столицы Строгановых не было изначальным - это результат подъема воды в Каме после строительства ГЭС в Перми . Строгановский ансамбль представляет собой целый небольшой городок, состоящий из нескольких десятков особняков, дворцов и церквей XVIII-XIX столетий. В настоящее время Строгановский ансамбль передан женскому Спасо-Преображенскому монастырю.

Ядро ансамбля составляют три постройки: Спасо-Преображенский храм, колокольня и палаты Строгановых. Все они возникли в 20-е годы XVIII века и являются лучшими произведениями строгановской архитектуры. Спасо-Преображенский собор - образец "строгановского барокко" - в этом стиле было построено всего пять церквей (в Усолье, Сольвычегодске, Устюжне и Нижнем Новгороде,где таких церквей сразу две) - все они были возведены примерно в одно время в честь провозглашения Строгановых баронами.

Усольская церковь несколько скромнее, чем Рождественская церковь в Нижнем Новгороде, но она имеет все особенности своего стиля - разноцветные главы, поставленные по сторонам света, и поистине поражающий воображение декор из фигурного кирпича. Колокольня стоит совсем рядом с церковью и выстроена из точно такого же красного кирпича. Все семь ее граней разной ширины, что делает ее неустойчивой. По изначальному проекту колокольня опиралась на торговые ряды, но в настоящее время ряды утрачены, и колокольня постепенно заваливается на бок. Сейчас это одна из нескольких "падающих башен" в России .

Иллюстрации:

Усольский архитектурно-этнографический музей.