УСОЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Усольский историко-краеведческий музей - это целый музейный комплекс, состоящий из залов для историко-краеведческой экспозиции, Зала памяти художника Ю.И. Селиверстова и Выставочных залов.

Расположен музей на первом этаже жилого дома и находится на главной улице города - Комсомольском проспекте. Сейчас в Выставочных залах музея работают выставки живописи, графики, прикладного искусства и других направлений, которые Вы можете посещать, не забывая заглядывать в музейную афишу.

Усольский историко-краеведческий музей был открыт 29 октября 1969 года по адресу: улица Карла Маркса , 19 (первый директор Тамара Ивановна Карчевская). Экспозиция состояла из четырёх разделов: историко-революционного, дореволюционного быта, современного и отдела природы. На начало 1987 года на музейном учёте находилось более 8,5 тысяч экспонатов. 26 февраля 1987 года состоялось открытие новой экспозиции историко-краеведческого музея в новом помещении по адресу: Комсомольский проспект, 79.

В мае 1987 года усольский городской музей стал филиалом Иркутского Государственного объединенного музея. 10 августа 1991 года при музее в освободившемся рядом помещении открылся выставочный зал. С 12 августа 1995 года в выставочном зале музея работает «Зал памяти Ю.И. Селиверстова».

В январе 1993 года музей перешёл в ведомственное подчинение городского управления культуры, а в январе 2003 года прошёл регистрацию и получил статус муниципального учреждения культуры «Усольский историко-краеведческий музей».

Музей участвовал: в конкурсе «Образцовое учреждение культуры Иркутской области» в 2000 году и 2006 году (награждался дипломом, грамотой, денежной премией), в выставках-ярмарках «Земля Иркутская» в выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» в 2001, 2002, 2005 годах, в Днях культуры города Усолье-Сибирское на усть-илимской земле «Одна земля - одна жизнь» в рамках Референдума по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского БАО в 2006 году, Всероссийском конкурсе социальных проектов «Наши родители» (2007 год), конкурсе творческих проектов муниципальных учреждений культуры Иркутской области в 2008 году (проект «Горница Марьи - искусницы» получил грант 85 тысяч рублей), в 2010 году и в 2011 годах - в конкурсе среди муниципальных учреждений культуры за достижение наилучших показателей в области культуры и искусства «Музейное Прибайкалье», в 2011 году стал победителем и получил диплом и сертификат на приобретение оргтехники на сумму 100 тысяч рублей.

В марте 2006 года директор Л.В. Серова (руководит музеем с 1989 года) по итогам областного конкурса получила Диплом специальной премии «Признание - 2005», в 2012 году заведующая отделом экскурсионно-массовой работы Т.В. Корсун стала лауреатом премии губернатора Иркутской области. Сотрудники музея принимают участие в областном музейном фестивале «Маёвка», в научных конференциях Иркутского областного художественного музея (доклады опубликованы в сборнике за 2004-2005 годы), в подготовке материалов для альманаха «Сибирь» (2007 год), а также в семинарах и курсах повышения квалификации, проводимых как в областном центре, так и в Москве .

Иллюстрации:

Усольский историко-краеведческий музей.