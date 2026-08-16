УСИНСКИЙ МУЗЕЙ

Усинский историко-краеведческий музей был открыт 1 января 1995 года.

Первый зал - «Зал природы и древней истории ». Расскажет посетителям о том, что было на месте Усинска ранее, какие животные обитали в наших краях «палеонтологическая коллекция», познакомит с кочевой жизнью оленеводов, позволит заглянуть в настоящий чум и познакомиться с его убранством. Так же здесь можно увидеть коллекцию минералов (Урал, Республика Коми).

Второй зал - «История города Усинска». Познакомит с историей строительства города и его настоящей жизнью, здесь можно узнать историю и развитие различных промышленных предприятий.

В музее можно посмотреть видеофильмы о первооткрывателе Усинского нефтяного месторождения Г.А. Чернове, о селах Усинского района, о городе Усинске.

В фондах музея находится 40883 едениц основного фонда. К уникальной части фонда относятся кости мамонта, кости трагонтерниевого слона. Общий фонд музея насчитывает 218 картин. Среди них - коллекция работ художника В.Г. Игнатова и работы местных художников.

Иллюстрации:

Усинский историко-краеведческий музей.