УСИКОВ Анатолий Васильевич

Родился 26.08.1934, г. Константиновка Донецк. обл. Окончил Черноморское Высшее военно-морское училище в 1957 г., военно-морской факультет Военно-политической академии в 1968 г., Высшую академию Генштаба Вооруженных сил СССР (военно-историческое отделение) в 1975 г.

Докторская диссертация : Подводные силы США во второй мировой войне: проблемы и пути их решения (Институт военной истории МО СССР, 1991).

1957-1968 – служба на подводных лодках различных флотов ВМФ СССР;

Доктор исторических наук, профессор (1991), ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ, капитан 1 ранга в отставке.

Учителя : В. И. Ачкасов, П. А. Жилин.

Область интересов : История войн и воен. искусства.

Сочинения: История Второй мировой войны 1939-1945. Т. 3. М., 1974 (чл. авт. кол.);

Военно-технический прогресс и Вооруженные Силы СССР. М., 1982;

Военное искусство во второй мировой войне и в послевоенный период (стратегия и оперативное искусство): Учебник. М., 1985 (2-е изд. – 1988);

Морские десанты в локальных войнах (характерные черты и тенденции развития): Уч. пос. М., 1986;

Фронтовые операции: Уч. пос. М., 1987;

Взаимодействие по опыту Великой Отечественной и локальных войн. М., 1987;

Проблемы военного искусства во Второй мировой войне и в послевоенный период (стратегия и оперативное искусство). М., 1995.