УШИНСКИЙ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

Русский писатель, выдающийся педагог, создатель российской научной педагогики.

Семья. Образование

Константин Ушинский родился в 1823 году в Туле в семье Дмитрия Григорьевича Ушинского, офицера, участвовавшего в войне 1812 года . Мать мальчика Любовь Степановна умерла, когда ему было 12 лет. Имел жену – Надежду Семеновну Дорошенко (поженились в 1851 году). В браке родились шестеро детей: сыновья Павел, Константин и Владимир, дочери Вера, Надежда и Ольга.

Отца Константина назначили судьей в город Новгород-Северский, и вся семья жила там. После окончания местной гимназии Константин поступил на юридический факультет Московского университета . В 1844 году Ушинский окончил университет и остался там для подготовки к профессорскому званию.

Педагогическая карьера

С 1846 года Ушинский работал в ярославском Демидовском лицее . Однако его либеральные воззрения раздражали руководство, и вскоре Константин покинул лицей. Следующие полтора года он пытался найти работу в преподавательской сфере, тем временем зарабатывая на жизнь переводами иностранных статей. Однако ничего не вышло, и он переехал в Петербург, заняв мелкую чиновничью должность.

В 1854 году Ушинскому удалось перейти на службу в Гатчинский Сиротский институт. Там он стал преподавателем русской словесности, затем был назначен инспектором классов.

Педагогические книги одного из прежних инспекторов - Е.О. Гугеля - с которыми Константин Дмитриевич ознакомился в институте, оказали на него большое влияние. Вдохновленный идеями автора, Ушинский написал статью «О пользе педагогической литературы», публикация которой имела немалый успех. С этого момента Ушинский стал постоянным автором «Журнала для воспитания». Кроме того, он активно сотрудничал с «Современником» и «Библиотекой для чтения».

В 1859 году Ушинский поступает на должность инспектора классов в Смольный институт. Там он искоренил разделение учащихся на «благородных» и «мещан», организовал преподавание учебных предметов на русском языке, создал педагогический класс (где готовили будущих воспитательниц), ввел практику проведения совещаний педагогического коллектива. Однако не всем пришлись по душе такие новшества. Начальница института М.П. Леонтьева обвинила Ушинского в вольнодумстве, и в результате этого конфликта Константина Дмитриевича удалили из института и отправили за границу изучать школьное дело. Ушинский побывал в Германии, Швейцарии, Бельгии, Франции, наблюдения этого периода выразил в статье «Педагогическая поездка по Швейцарии». Тогда же из-под его пера вышли книги «Родное слово» и «Детский мир», а также специальное руководство для родителей и учителей.

В 1860-е годы Ушинский вернулся в Россию и начал работу над своей главной книгой - «Человек как предмет воспитания, опыт педагогической антропологии». Вышли два тома, третий остался не законченным.

Ушинский продолжал писать статьи, навещать школы в разных городах. В Симферополе в 1870 году учитель мужской гимназии И.П. Деркачев вспоминал: «Дружественный тон, которым автор «Родного слова» говорил с учителями, мягкость обращения и простота быстро привлекали к нему всех. Он смотрел на каждого учителя, как на равного себе товарища, и скромно, терпеливо, с непритворным уважением слушал всякое замечание и возражение… Проэкзаменовал всех учениц, поступивших в первый класс. Учительницу поразило, с каким искусством великий педагог опрашивал детей. Он ставил вопросы просто, ясно и в то же время так, что по ответам можно было легко понять, насколько подготовлена и развита та или иная ученица».

В 1870 году после гибели сына Павла Ушинский решил переехать в Киев. Но для лечения ему было необходимо сначала отправиться в Крым. По дороге туда он простудился и умер (это произошло в Одессе в декабре 1870 года). Похоронен Константин Ушинский в Киеве.