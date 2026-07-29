УШАКОВ СИМОН ФЁДОРОВИЧ

Русский иконописец и график. Одна из центральных фигур русской живописи XVII века.

Биография

Родился в Москве в 1626 году, происхождение его неизвестно. Около 1648 года был принят в царские мастера Серебряной палаты при Оружейном приказе. Здесь он разрисовывал церковную и дворцовую утварь, расписывал знамена, чертил карты и планы. Также писал иконы для двора и частных лиц, став вскоре известным в Москве иконописцем.

В 1664 году Ушаков был переведен в Оружейную палату , которая в середине XVII века считалась основным художественным центром. Ее мастера подновляли и расписывали дворцовые палаты и церкви, писали иконы и миниатюры. Также Оружейная палата служила чем-то вроде высшей художественной школы, куда художники приходили для усовершенствования своего мастерства. Симон Ушаков возглавил мастеров палаты и все живописные работы. Он был талантливым педагогом и умелым организатором. В Оружейной палате впервые писались портреты ( парсуны , еще имевшие много черт иконописи) царя, патриарха и бояр. Широкое применение здесь нашел метод совместной работы, когда композиция иконы сочинялась одним художником, лики писались другим, одежды и фон – третьим, а пейзаж – четвертым.

Творчество

Примером ранних работ Ушакова может служить икона «Благовещение с акафистом», написанная в 1659 году вместе с иконописцами Яковом Казанцем и Гавриилом Кондратьевым. Она отличается великолепием архитектурных фонов и миниатюрной тонкостью письма.

С первых лет самостоятельного творчества Симон Ушаков проявил интерес к изображению человеческого лица. Излюбленной темой становится Спас Нерукотворный (например, иконы «Христос Эммануил», 1668, «Спас Нерукотворный», 1678). Настойчиво повторяя эту тему, живописец стремился избавиться от условных канонов иконописного изображения и добиться телесного цвета лица, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения и почти классической правильности черт. Иконы Ушакова приблизились к портрету. Возможно, им недостает одухотворенности икон XIV-XV веков, но это искупается стремлением художника к изображению правдоподобного человеческого лица.

Сохранились сведения о ряде портретов, исполненных Ушаковым в новой для русского искусства технике масляной живописи, однако ни один из них обнаружить не удалось.

Известны выполненные Ушаковым еще в иконописной манере изображения или парсуны царей Ивана Грозного и Федора Ивановича, воеводы М.В. Скопина-Шуйского . Сквозь иконописную схему в них уже проглядывает некоторые индивидуальные черты. Однако во всех портретах образ человека носит еще условный характер. Преобладает плоскостная, нередко декоративная трактовка, особенное внимание уделяется передаче орнамента тканей.

Симон Ушаков совместно с дьяком Клементьевым выполнял росписи Грановитой палаты. Здесь были изображены события русской истории, в которых отчетливо проводилась идея прославления царской власти. Также Ушаков правил иконографию генеалогического «Древа государей Российских».

Творчество Симона Ушакова, сочетавшее древние иконописные каноны и западный, так называемый «фряжский», стиль, очень хорошо иллюстрирует культурные тенденции второй половины XVII века с ее обмирщением и обращением к западному опыту.