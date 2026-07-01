УШАКОВ АБРАМ МИХАЙЛОВИЧ

Известный русский предприниматель, купец 1-й гильдии, меценат.

Биография и карьера

Принадлежал к сословию государственных крестьян. В 1840-х гг. вместе с отцом прибыл в столицу.

Основой будущего прибыльного дела Ушаковых стали цветы. За Нарвской заставой располагались многочисленные теплицы и оранжереи, в которых росли цветы и другие декоративные растения. Они имели большой спрос, поскольку активно использовались для оформления гостиниц, ресторанов, магазинов, театров, клубов. Кроме того, тогда в моду вошло создание зимних садов, и это также способствовало популяризации цветочного дела.

Вскоре отец и сын открыли двери собственного магазина цветов (у Казанского собора) и лавки (у Каменного моста).

Немалую прибыль, получаемую от садоводческого предприятия, они также пускали в дело - приобретение земельного участка, постройку и покупку доходных домов.

К 1906 году А.М. Ушаков владел 24 подобными домами, общая стоимость которых приближалась к 3 млн. рублей. Он был на втором месте по уровню благосостояния и владения недвижимостью в столице России после княгини Апраксиной.

Предприниматель состоял членом Российского Императорского общества садоводства и огородничества, Русского общества акклиматизации животных и растений. Совместно с А.В. Запеваловым он издал брошюру, посвященную технологии огородничества, под названием «Ростовский огородник, или Руководство к разведению огородных растений».

Также был известным меценатом. Доходы от его предпринимательской деятельности позволяли ему активно заниматься благотворительностью.

В 1872 году основал «Ушаковское» училище с церковью по имя Всех Святых, где был выбран старостой. Направленность училища была общеобразовательная. Обучение в нем было бесплатно для всех желающих. Иллюстрацией высокой популярности этой инициативы может служить тот факт, что к 1917 году в нем насчитывалось 700 учеников.

Кроме этого, основал бесплатную больницу, которую содержал полностью на свои средства до конца жизни.

Помимо этого, он являлся создателем и почетным членом Всесвятского благотворительного общества для помощи вдовам, сиротам, престарелым, больным, многодетным. Также вручил в дар дом приюту для девочек-сирот и стал его попечителем.

Стоит отметить, что на деньги купца была построена и церковь при Алафузовской больнице, а щедрые пожертвования от предпринимателя получил Новгородский Деревяницкий монастырь.

Абрам Михайлович не оставался в стороне и от общественной деятельности. Он избирался гласным городской Думы, был выборным Санкт-Петербургского купеческого общества, членом Невского, Петербургского, Ярославского благотворительных обществ.

Разнообразная деятельность купца не осталась без признания и должной оценки. Ему были пожалованы золотые медали для ношения на Станиславовой, Аннинской, Владимирской лентах. Еще он получил звание потомственного почетного гражданина, а в 1913 году - титул действительного статского советника.

Скончался в 1917 году.