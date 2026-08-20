УСАДЬБА ГАНШИНЫХ, МУЗЕЙ

Музей «Усадьба Ганшиных» расположен в живописном месте на берегу реки Шаха.

В конце XIX века усадьба принадлежала купцу I гильдии Александру Алексеевичу Ганшину. В 1894 году сын владельца усадьбы, Алексей Александрович, организовал здесь нелегальное издание книги молодого Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

В связи с этим в усадьбе несколько дней гостил автор книги. Это единственное место в Ярославской области, связанное с именем В.И. Ленина. В 1969 году здесь был основан Ленинский музей. Сегодня музей рассказывает также об особенностях быта, культуры, и народном творчестве крестьян Переславского уезда. Основные экспозиции: «В.И. Ленин и Переславский край», «Жизнь, быт, ремесла крестьян окрестных деревень конца XIX - начала XX веков», «Из бабушкиного сундука».

Иллюстрации:

Музей «Усадьба Ганшиных».