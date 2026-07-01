УСАДЬБА ГАЛЬСКИХ

Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских» - памятник архитектуры, истории и культуры начала XIX века.

Его уникальность состоит в том, что это один из редких примеров сохранения в городской среде не просто помещичьего дома, а всей системы хозяйственных построек (конюшни, людские избы, 2 амбара, маслобойня, круглый сад, шорная мастерская).

В 1989 году на территории бывшей усадьбы началось создание историко-этнографического музея . В усадьбе сохраняется ощущение патриархальной деревенской жизни, здесь можно посидеть на берегу реки Шексны или в тени старой липы, полюбоваться на красоту барского дома, прокатиться на лошади. Посетители познакомятся с родословием семей Резановых, Кудрявых, Гальских, Шитовых, увидят подлинные вещи из усадьбы «Горка» и «Куркино».

Даже обыкновенная домашняя утварь - короба, пестери, сундуки, прялки, дуги - сделаны умело, добротно, в них есть природная эстетика и красота. Бытовые предметы северных мастеров восхищают виртуозностью исполнения, безупречным чувством масштаба, ритма, колорита, им присуща цельность, выразительность, они сделаны с большой любовью и творческой фантазией и несут в себе образ мира.

В музее проводятся интерактивные экскурсии, занятия по росписи, лепке из глины, изготовлению народной куклы. Работает конно-спортивная секция для детей, для взрослых разработаны абонементы верховой езды. По предварительным заявкам проводятся театрализованные свадьбы, юбилеи, детские зимние праздники, музыкальные и поэтические вечера.

Иллюстрации:

Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских».