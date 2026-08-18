УРЮПИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Урюпинский районный историко-краеведческий музей.

В музее отсутствует принцип «музейные экспонаты руками не трогать», таким образом, на территории экспозиционного пространства «Первобытная деревня» не только можно, но и нужно принимать активное участие в экскурсии. Посетители получают начальные знания о технологиях, которые использовали люди бронзового века в своей повседневной жизни, которые оказываются забытыми в современном мире.

Иллюстрации:

Урюпинский районный историко-краеведческий музей.