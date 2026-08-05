УРУСОВА ЕВДОКИЯ (ЭДДА) ЮРЬЕВНА

Советская актриса театра и кино, народная артистка России.

Происхождение и образование.

Отец князь Юрий Дмитриевич Урусов происходил из ярославских князей Урусовых, мать Евдокия Евгеньевна Урусова (в девичестве Салиас-де-Турнемир) была дочерью русского писателя Салиас-де-Турнемира. Помимо Евдокии у Урусовых была дочь Елена и сын Кирилл. Урусова получила хорошее аристократическое воспитание и широкое образование, в частности, владела несколькими иностранными языками. До окончания средней школы параллельно занималась в театре.

Первая роль и успех.

В 1928 г. сыграла эпизодическую роль в фильме "Ледяной дом", с этого времени снимается в немом кино. В этом же 1928 г. окончила Студию им. М.Н. Ермоловой и была зачислена в труппу театра. В 1928 - 1938 гг. являлась актрисой тетра им. М.Н. Ермоловой на основных (ведущих) ролях. В это время выходит замуж за актёра этого же театра М.С. Унковского.

В начале 1935 г. были арестованы её отец Ю.Д. Урусов, а также её родная сестра Е.Ю. Раевская вместе с мужем С.П. Раевским. В феврале 1936 г. Е.Ю. Раевскую осудили на 10 лет без права переписки. В мае 1938 г. аресты прокатились и по театру им. М.Н. Ермоловой, в частности, на 8 лет исправительно-трудовых лагерей был осуждён муж Урусовой М.С. Унковский.

Арест и ссылка.

17 июня 1938 г. была арестована сама Урусова, её взяли в Москве на Ленинградском вокзале перед отправкой "Красной стрелы" вместе с труппой театра в Ленинград. Сначала Урусову допрашивали во внутренней тюрьме на Лубянке, затем перевели в Таганскую тюрьму. 20 июня 1938 г. Урусова была приговорена тройкой УНКВД по Московской области за "контрреволюционную деятельность" к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. В сентябре 1938 г. Урусова была этапирована на Восток.

В декабре 1939 г. от рака желудка в возрасте 57 лет скончалась мать Урусовой, поэтому опекуном для её сына стал её родной брат К.Ю. Урусов. В 1940 г. в лагере умер муж Урусовой М.С. Унковский, хотя извещение о его смерти она получила лишь в 1942 г.

С 1938 по 1947 гг. Урусова отбывает срок сначала в Буренинском пункте Дальневосточного лагеря (Дальлага), где работала в топографическом отряде, играла в лагерном театре, а затем работала дояркой и счетоводом. Потом была переведена в женскую колонну станции Известковая лагеря Байкало-амурской магистрали (Бамлаг). Вместе с другими заключёнными строили отрезок БАМа от Комсомольска-на-Амуре и одновременно играла в местном театре МВД. Из-за голода на стройке у Урусовой открылась язва.

Освобождение.

17 июня 1947 г. Урусова была досрочно освобождена, но после освобождения некоторое время работала по вольному найму при концертной бригаде Ургальского лагеря НКВД СССР №4. Весной 1948 г. вместе с новым мужем А.И. Блохиным поселилась в г. Александров Владимирской области. Иногда с мужем бывала в Москве. С лета 1948 г. работает в Угличском драматическом театре.

Второй арест.

25 мая 1949 г. Урусова была арестована вторично непосредственно на сцене. Сначала была помещена в Ярославскую тюрьму, затем отправлена в бессрочную ссылку в Красноярский край. 28 октября 1949 г. Урусова переведена на поселение. Во время ссылки знакомится с актёром Г.С. Жженовым и Н. Сац. Весной 1950 г. Урусова получила приглашение от драматического театра Норильска, куда и отправилась с открытием навигации по Енисею вместе с навестившим её мужем А.И. Блохиным. В 1950 - 1954 гг. работала актрисой Заполярного драматического театра Норильска.

Повторное освобождение.

Весной 1955 г. получила чистый паспорт и обрела полную свободу. Урусова переезжает в Москву, в это время у неё сильная язва и дистрофия, для излечения от которых она ложится на обследование в институт им. Склифосовского. После 1956 г. участвует в процессе реабилитации. От государства Урусовой предоставили комнату в коммунальной квартире. Министерство культуры СССР даёт разрешение на работу Урусовой в театре им. М.Н. Ермоловой, где её муж успешно участвует в художественной самодеятельности, руководя танцевальным коллективом. Со временем получает от театра однокомнатную квартиру.

Роли в театре и кино.

В своём родном театре Урусова сыграла более 200 ролей. С начала 1960-х гг. также снимается в фильмах, среди которых "Цепная реакция" (1962), Братья Карамазовы" (1969), "Двенадцать стульев" (1971), "Ларец Марии Медичи" (1980), "Курьер" (1986), "Назад в СССР" (1991), "Гроза над Русью" (1992). Урусова работала в театре до конца своих дней. Даже когда в начале 1990-х гг. из-за физической слабости актрису не взяли в новый сезон, она перешла в Новый драматический театр к Б.А. Львову-Анохину, сыграв у него свою последнюю роль в спектакле "Письма Асперна". Похоронена Урусова на Введенском кладбище Москвы.