УРУСОВ СЕРГЕЙ СЁМЕНОВИЧ

Выдающийся русский шахматист XIX века.

Происхождение.

Происходил из ярославской ветви княжеского рода Урусовых. Внук ярославского губернатора Н. С. Урусова, брат шахматиста-любителя Дмитрия Урусова. Жена — Татьяна Афанасьевна Нестерова — состояла в родстве с Натальей Гончаровой-Пушкиной.

Военная служба.

Учился в Первом петербургском кадетском корпусе. С. Урусов был офицером русской армии и участвовал в Крымской войне 1853—1856 годов. В Севастополе С. Урусов сразу же попал на четвертый бастион, который был основным объектом неприятельской осады. Вскоре он был назначен командиром Полтавского пехотного полка. За отличие при обороне Севастополя Урусов был 24 июля 1855 года награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 9615 по списку Григоровича — Степанова). Но не только о ратных подвигах Сергея Семеновича вспоминали впоследствии участники обороны Севастополя. Однажды во время артиллерийского обстрела мастер хладнокровно сыграл три партии, не глядя на доску. Обстановку шахматной борьбы хорошо передал В. И. Барятинский: «Все следили с напряженным вниманием за игрою, была мертвая тишина, слышны были только голоса тех, которые объявляли о ходах той или другой стороны. Надобно заметить, что во все это время присутствовавшие подвергались довольно большой опасности, потому что конгревовы ракеты, пускаемые с английских батарей на Инкерманских высотах, направлялись каждый вечер на пункт, где мы находились... Несмотря на сильные сотрясения, с треском и шумом, от этих ракет, Урусов продолжал невозмутимо свою тройную игру, похлебывая при сем по глотку из стакана чая... Состязание кончилось далеко за полночь. Урусов выиграл две партии, один из его противников — одну».

Во время обороны Севастополя познакомился с Л.Н.Толстым. Их дружеские отношения продолжались до смерти. После войны, писатель часто посещал Урусова, который жил в селе Спас-Торбеево близ Троице-Сергиевой лавры. Сергей Семенович стал крестным отцом детей Л. Толстого — Марии, Льва и рано умершего Петра.

После окончания Крымской войны Полтавский полк был направлен в небольшой городок Перемышль Калужской губернии. Вскоре С. Урусов вышел в отставку в чине генерал-майора. По мнению А.Костьева и И.Линдера, причиной отставки было происшествие в воинской части, которой командовал Урусов: он отдал команду к штыковой атаке, когда не названный по фамилии прибывший в часть с проверкой генерал из штаба ударил кого-то из младших офицеров.

Шахматист.

После ухода в отставку не раз играл с известными российскими шахматистами И. Киреевским, Голицыным и Бином. По силе игры С. Урусов уступал в России лишь А. Петрову, которому он проиграл со счётом 7,5:13,5 (+7-13=1). Во встречах с остальными соотечественниками преимущество было на стороне Урусова. Сильнейшего петербургского шахматиста Шумова Урусов побеждал в трёх матчах:8,5:4,5 (+7−3=3), 12:9 (+12−9=0) в 1854 году и 6,5:2,5 (+6−2=1) в 1859 году. В 1862 году Санкт-Петербург посетил венгерский мастер Игнац Колиш, с которым С. Урусов сыграл четыре партии. Встреча закончилась вничью: 2:2 (+2−2). В 1866 году в Москве С. Урусов со счётом 3:2 (+2−1=2) нанёс поражение опытному немецкому мастеру Ф.Гиршфельду. Эти результаты показывают, что по классу игры С. Урусов занимал место в первом ряду зарубежных мастеров. В 1878 году С. Урусов закончил свою шахматную карьеру. За время своего увлечения шахматной игрой, С. Урусов собрал богатую шахматную библиотеку, которую он подарил сыну Льва Толстого — Илье.

Увлечения.

Кроме шахмат у Сергея Семеновича было множество других увлечений. Природа наградила его хорошим слухом и приятным голосом. В его репертуаре были романсы собственного сочинения. Рано у него обнаружились способности и к математике. Здесь он не остался дилетантом. С. Урусов выступал с докладами о дифференциальных уравнениях на заседаниях Московского математического общества и даже написал «Руководство к изучению геометрии, алгебры и тригонометрии», вышедшее в трех частях в 1870— 1871 годах.