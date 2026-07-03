УРУСОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Русский общественный и государственный деятель.

Происхождение и государственная служба.

Потомственный дворянин Екатеринославской губернии. Образование получил в Императорском Александровском лицее. В 1885 году, по окончании курса наук в лицее вступил на государственную службу по Министерству Внутренних Дел. Здесь он последовательно прошел должности: — помощника столоночальника департамента духовных дел иностранных исповеданий, чиновника особых поручений VI класса сверх штата при МВД, председателя Томского губернского правления, Владимирского вице-губернатора, исполняющего должность Гродненского губернатора, в каковой он был вскоре утвержден (22 декабря 1901 г), Полтавского губернатора и, наконец, члена Совета Министра Внутренних Дел. С 1901 г. действительный статский советник, с 1906 г. Шталмейстер Двора Его Величества. С 11 июля 1907 г. ему в Правительствующем Сенате, в департаменте Герольдии.

Екатеринославская губерния.

Будучи избранным 20 февраля 1908 года в Екатеринославский губернские предводители дворянства князь Урусов поселился в Екатеринославской губернии, в своём имении, где посвятил себя сельскому хозяйству и общественной деятельности. Занимая должность предводителя дворянства, он, кроме того, состоял: — почетным мировым судьей Новомосковского уезда Екатеринославской губернии, почетным членом Лубенского и Полтавского отделений попечительства детских приютов ведомства учреждений Императрицы Марии, почетным гражданином городов: Кобеляк, Константинограда, Лубен, Пирятина и Хороля Полтавской губернии, председателем и почетным членом многих просветительных и благотворительных учреждений Полтавской и Екатеринославской губерний. В 1910 г. на Южно-Русской выставке верховые лошади князя Урусова были признаны лучшими и отмечены золотыми медалями Главного управления государственного коннозаводства. В усадьбе князя разводились чистокровные английские скаковые лошади: англоарабы, брабантсоны и шайры. Они шли на пополнение гвардейских кавалерийских полков русской армии.

Благодаря своей широкой популярности в губернии, 5 Сентября 1912 года князь Н.П. Урусов был избран Екатеринославским земством в члены Государственного Совета. В Госсовете он примкнул к группе правых. Принимал деятельное участие в работах комиссий: — по народному просвещению и финансовой, где состоял докладчиком по сметам Министерства Юстиции и Государственного Коннозаводства.

Первая мировая война и революция.

В начале Первой мировой войны он был назначен Главноуполномоченным Российского Общества Красного Креста при Черноморском флоте. 11 сентября 1918 — арестован как заложник. 3 октября 1918 — после регистрации арестован и препровожден в гостиницу "Нарзан 1-й", где над арестованными глумились красноармейцы. 4 октября с заложниками отправлен на товарную станцию Кисловодск для отправления в город Пятигорск. Там помещен со всеми в номерах Новоевропейской гостиницы на Нижегородской улице. 21 (26) октября 1918 — «в ответ на дьявольское убийство лучших товарищей, членов ЦИК и других» расстрелян.