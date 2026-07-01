УРУСОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Князь, генерал от кавалерии, губернатор ряда губерний.

Происхождение.

Родился в семье члена Государственного совета Российской империи князя Александра Михайловича Урусова и жены его Екатерины Павловны, урождённой Татищевой (родная сестра члена Государственного совета Д. П. Татищева).

Образование и военная служба.

Образование получил в Пажеском корпусе, из которого был выпущен 26 марта 1821 года прапорщиком в Харьковский драгунский полк. Назначенный адъютантом к генерал-адъютанту П. Д. Киселёву, Урусов некоторое время спустя был переведён в лейб-гвардии уланский полк.

Принимал участие в русско-турецкой войне 1828 – 1829 годов и за отличие был награждён орденами св. Анны 2-й степени с бантом (в 1828 году) и св. Владимира 4-й степени с бантом (в 1829 году). Назначенный 5 сентября 1829 года флигель-адъютантом ротмистр Урусов в следующем году принял участие в подавлении Польского восстания и за многочисленные отличия был 5 мая 1832 года пожалован золотой саблей с надписью «За храбрость». В 1835 г. получил чин полковника. 11 декабря 1840 г. князь Урусов за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 6198 по кавалерскому списку Григоровича – Степанова). 10 октября 1843 г. произведён в генерал-майоры, с назначением в Свиту Его Величества, затем назначен Нижегородским военным губернатором. 6 декабря 1853 г. произведён в генерал-лейтенанты.

Нижегородский генерал-губернатор.

Правление Урусова в нижегородской губернии (1844 – 1855) совпало по времени с периодом реконструкции Нижнего Новгорода. Во время его правления город преобразился, в городе появился водопровод и фонтан. Водопровод был проложен через всю центральную часть города: через Английский сад к Мартыновской больнице, по Жуковской улице до дома консистории, к фонтану на Верхнебазарной площади, далее в кремль, в дом губернатора, по Алексеевской и Дворянской улицам и по Большой Покровке на Лыков съезд, где был устроен водоём. 1 октября 1847 г. состоялось торжественное освящение водопровода и фонтана.

Не оставлял губернатор без внимания и подрастающее поколение. Осенью 1844 г. бывший в Нижнем Новгороде Благородный пансион был преобразован в Дворянский институт. В 1852 г. в Нижнем Новгороде открылся Мариинский институт благородных девиц – первое учебное заведение для "девиц, дочерей недостаточных дворян Нижегородской губернии". За короткий срок это учебное заведение по уровню получаемого в нем образования стало вровень с аналогичными столичными институтами.

Кстати, организованный губернатором и первой леди губернии, его женой Екатериной Петровной, сбор средств на открытие в Нижнем Новгороде детского приюта, позволил открыть не один, а два таких приюта, попечителями которых Урусовы оставались все время. В этих приютах детей обучали грамоте, письму, арифметике, истории, закону Божьему, пению. Девочек также обучали различным рукоделиям.

Экономика.

Князь Урусов прилагал немалые усилия не только в деле улучшения внешнего облика Нижнего Новгорода, многое им делалось и для оживления его экономической жизни. В первый год пребывания его в Нижнем произошло знаменательное событие: открытие Временной биржи на время работы знаменитой Нижегородской ярмарки. С тех пор вплоть до 1917 года в период проведения ярмарки открывалась и Временная биржа. Благодаря этому очень разумному нововведению значительно увеличились торговые обороты и упростились торговые операции. И именно при Урусове Нижний Новгород начал превращаться в экономический центр деловой России.

Дальнейшая служба.

23 февраля 1855 г. был дан бал "по случаю отъезда бывшего начальника губернии князя М. А. Урусова, перемещённого в должность витебского, смоленского и могилёвского генерал-губернатора". Через два года князь Урусов получил назначение присутствующим в Московские департаменты Сената; был почётным опекуном Московского опекунского совета. 13.04.1875 года произведён в генералы от кавалерии. Скончался в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.