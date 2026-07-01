УРУСОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Ярославской губернии. Товарищ председателя IV Думы. Младший брат князя С. Д. Урусова.

Происхождение.

Из ярославской ветви Урусовых, владевшей селом Спасское (усадебный дом начала XIX века снесён в 2011 году). Сын отставного гвардейского полковника князя Дмитрия Семёновича Урусова и Варвары Силовны Баташовой (ум. 1905). В Ярославском уезде владел 350 десятинами. Ему также принадлежал дом в Ярославле, оцененный в 15 тысяч рублей. Женат на Анне Устиновне Белевич, владевшей 1312 десятинами земли.

Образование и служба.

В 1896 году окончил юридический факультет Московского университета и поступил на службу кандидатом на судебные должности при Московской судебной палате. Служил товарищем прокурора при Новгородском и Московском окружных судах, судебным следователем по особо важным делам. В 1906 году вышел в отставку и поселился в своем имении.

Государственная Дума.

В 1910 году был избран гласным Ярославского уездного земства и председателем Ярославской уездной земской управы. В 1912 году был избран членом Государственной думы от Ярославской губернии. Вошел во фракцию прогрессистов, был избран товарищем председателя Думы. Состоял членом комиссий: по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по Наказу, по судебным реформам. В конце апреля 1913 попросил председателя ГД Родзянко предоставить ему отпуск в связи с предстоявшим в конце мая посещением Ярославля царской семьей. Родзянко попросил Дмитрия Дмитриевича приехать в Думу к 27 мая. 24 мая князь Урусов послал телеграмму о сложении депутатских полномочий. На его место был избран К. К. Черносвитов.

После Октябрьской революции.

После Октябрьской революции остался в Советской России. В 1930 году был репрессирован, сослан в Сибирь. Умер в 1935 году от гангрены, отморозив ноги.