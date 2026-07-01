УРУСОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Обер-гофмейстер, президент Московской дворцовой конторы в период, когда она занималась строительством Большого Кремлёвского дворца.

Происхождение и семья.

Средний сын подполковника князя Михаила Васильевича Урусова (ум. 1795), старшего из сыновей генерал-лейтенанта В. А. Урусова. Мать — Фелициата Алябьева (1735—до 1782), дочь полковника Афанасия Ивановича Алябьева (1676—1755), владельца села Ваулово в Ярославской губернии. Племянник отставного генерала А. В. Урусова, двоюродный брат Александра Петровича и Никиты Сергеевича Урусовых. Был женат на Екатерине Павловне Татищевой (1775—1855), сестре виднейшего дипломата Д.П. Татищева. От брака у них родилось 8 сыновей и 3 дочери. В 1837 г. виднейший российский дипломат А.М. Горчаков женился на княжне Марии Александровне Урусовой, одной из дочерей князя Урусова (вдове гофмейстера графа Ивана Алексеевича Мусина—Пушкина), последний не раз оказывал ему покровительство.

Государственная служба.

Получил домашнее воспитание. Службу начал 31 января 1782 году в Преображенском полку, с 1801 года поручик. С 9 января 1802 году был присутствующим в Экспедиции кремлёвского строения в Москве, с 1803 года действительный статский советник. С 19 июля 1812 года состоял членом мастерской Оружейной палаты. Входил в комиссию по постройке храма Христа Спасителя. Впоследствии служил обер-гофмейстером, обер-камергером, с 1824 года сенатором и тайным советником. Во время коронации Николая І был вторым распорядителем после князя Н. Б. Юсупова. С 6 декабря 1842 года член Государственного совета.

Перестройка Кремля.

С 1831 года вице-президент Московской дворцовой конторы, с 1835 года — президент Московской дворцовой конторы. С 1836 г. обер-гофмейстер. На период президентства Урусова пришлись большие строительные работы в Московском Кремле, которые непосредственно курировал его заместитель Лев Боде. Строительство и отделка нового Большого Кремлевского дворца по проекту архитектора К.А.Тона продолжалась с 1838 по 1849 год. Дворец торжественно освящен в апреле 1849 года в присутствии всей императорской семьи. За свои труды Урусов был удостоен высшей награды Российской империи - ордена св. Андрея Первозванного, который получил во время больших пасхальных торжеств по случаю окончания строительства кремлёвского дворца; тогда же было объявлено об его уходе на покой.

Умер в Москве в декабре 1853 года в глубокой старости и был похоронен на Ваганьковском кладбище.