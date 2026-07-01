УРБАН I (лат. Urbanus)

Семнадцатый папа Римский (222-230 гг.).

Урбан был преемником папы Каликста. Несмотря на почти полное отсутствие информации о его жизни, он – первый папа, сороки понтификата которого не вызывают никаких споров. Урбан занял римскую кафедру в год убийства императора Гелиогабала и управлял римской церковью во время правления Александра Севера, период относительного мира для христиан. Число христиан в Риме росло, что принесло Урбану славу миссионера.

Во время его епископства продолжалось противостояние с партией сторонников первого антипапы – Ипполита, который при Урбане выпустил в свет свои «Философумены», где нападает на его предшественника Каликста. В отношениях с Ипполитом и его сторонниками Урбан продолжил жесткую линию предшественника. Урбану приписывается постановление о том, что дары верующих, собранные во время мессы, могут быть использованы только на церковные цели, для блага всей общины или для помощи беднякам.

По легенде, Урбан мученически кончил свою жизнь, но его «Акты» оцениваются как поздние и недостоверные. В них содержится красочный рассказ о том, как он молитвой низверг языческий идол, что и привело его к смерти.