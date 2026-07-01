УОТЕРХАУС ДЖОН УИЛЬЯМ

Английский художник, член Королевской Академии, прерафаэлит.

Ранние годы

Дж. У. Уотерхаус родился в Риме в 1849-м, в год, когда «Братство прерафаэлитов» впервые громко заявило о себе на художественной арене британской столицы. Это совпадение примечательно тем, что в развитии своего творчества Уотерхаус в дальнейшем обратился к принципам прерафаэлизма, и именно написанные в этом стиле работы оставили его имя в истории. В какой-то мере судьба живописца была предопределена еще и тем фактом, что оба его родителя, Уильям и Изабелла Уотерхаус, были художниками.

Первые годы жизни Нино, как называли Джона на итальянский манер родители, прошли в Риме, чья мифология в дальнейшем стала излюбленным сюжетом его произведений. В 1854 г. семья Уотерхаус вернулась в Лондон, поселившись недалеко от основанного недавно Музея Виктории и Альберта. В британской столице Нино от года в год все серьезней подходил к изучению живописи и скульптуры, посещая Британский Музей и Национальную галерею, где копировал различные произведения искусства.

Карьера

В 1871 г. он поступил в Королевскую Академию искусств, где первоначально обучался скульптуре, однако затем перешел в класс живописи. Первые работы, представленные на суд публики в галерее Дадли и в Обществе британских художников, были выполнены в традициях академизма на классический сюжет. Важной вехой в карьере молодого художника стал 1874 г. Тогда его картина «Сон и его сводный брат Смерть», написанная после внезапной кончины его обоих младших братьев от туберкулеза, была принята на летнюю выставку Королевской Академии. Картина была благосклонно принята знатоками искусства и принесла автору первый успех. Уотерхаус стал полноправным и неотъемлемым участником ежегодных выставок Академии вплоть до 1916 г. В 1876 г. он получил первый приз за работу «После танца». В 1895 г. был избран в члены-академики.

На 1880-е гг. приходится период личностного и творческого расцвета Уотерхауса. В 1883 г. он сочетался браком с Эстер Кенуорти, которая также была художницей и участницей выставок Королевской Академии. Творчество Уотерхауса первой половины 1880-х гг. развивалось в традиции академизма и салонной живописи. Среди основных тем – сюжеты из римской истории и мифологии («Фавориты императора Гонория», «Св. Евлалия»). Однако среди множества других художников, работающих в похожей манере, уже тогда Уотерхауса выделяет его новаторский подход к композиции и цвету. В этом отношении интересна картина «Св. Евлалия» 1885 г., здесь художник расположил полуобнаженное тело святой по центру на прямой оси, заставляя зрителя смотреть на сцену казни с необычного ракурса. Тогда же в творчестве Уотерхауса центральной становится фигура (чаще всего одинокой) женщины, противопоставленной окружающему миру («Клеопатра», 1888, «Офелии», 1889, 1894, и др.).

В 1886 г. Уотерхаус представил на ежегодной выставке картину «Магический круг», ознаменовавшую новый прерафаэлитский этап в его творчестве. Работа была тепло принята критиками и сразу же куплена Тейт Галлери за 650 фунтов. Через два года, в 1888 г., художник представил «Леди из Шалот», принесшую ему широкую известность. В центре композиции – Элейна из Астолата, персонаж поэмы А. Теннисона «Волшебница Шалот». Заточенная в высокой башне и проклятая вечно ткать длинное полотно со сценами чудес, которые она видела в волшебном зеркале, девушка однажды увидела прекрасного Ланселота. Уотерхаус изобразил момент, когда Элейна покинула башню и отправилась в ладье в Камелот в надежде встретить возлюбленного. Однако судьба ее предрешена – на это намекает жертвенный красный гобелен, когда-то бывший средоточием мира Элейны, сейчас погруженный в воду. Свечи, символы жизни, потухли, что говорит о том, что проклятие вот-вот исполнится. Сама девушка поет последнюю печальную песню, ее поза и лицо как будто выражают замершее отчаяние, готовность принять свою трагическую судьбу. Уотерхаус впоследствии возвращался к персонажу Элейны, создав в конечном итоге три версии этой героини (также в 1894 и 1916 гг.). В том же году Уотерхаус представил свою версию «Офелии», безусловно вдохновленную работами Росетти и Милле. К изображению родственного Элейне образа Офелии художник возвращался на всем протяжении своего творчества. Так, в 1910-х он планировал серию работ, посвященной этой героине «Гамлета», однако болезнь не позволила художнику исполнить этот замысел.

В 1915 г. Уотерхаусу диагностировали рак, от которого он скончался 10 февраля 1917 г. Творческое наследие художника насчитывает более ста картин, большинство из которых созданы на темы римской истории и сюжеты английской литературы. В художественной карьере Уотерхауса ключевыми стали именно женские образы, чей прекрасный облик часто контрастен их трагической судьбе. Прекрасный рисовальщик и колорист, Уотерхаус создал одни из самых запоминающихся образов в английской живописи.