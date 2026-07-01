УОРТ ЧАРЛЬЗ

Английский модельер, основатель дома моды House of Worth.

Ранние годы

Родился в семье стряпчего Уильяма Уорта и его жены Анны. В 1836 г. отец Чарльза бросил супругу и детей, оставив их без средств к существованию. 11-летний Уорт устроился помощником в типографию, однако его зарплаты едва хватало, чтобы свести концы с концами. В 1837 г. Чарльз переехал в Лондон, где получил место стажера в универмаге "Свон-и-Эдгар", где проработал семь лет. В 1844 г. Уорт перешёл в фирму "Льюис-и-Элленби", специализирующуюся на продаже шелка.

Становление

В 1846 г. Уорт отправился покорять Париж с пятью фунтами в кармане. Переезд во французскую столицу был настоящей авантюрой - Чарльз не только не имел средств к существованию, но и не знал французского языка. Однако богатый опыт в текстильной отрасли позволил ему устроиться в одну из самых успешных и крупных текстильных компаний. Фирма «Gagelin-Opigez & Cie» занималась продажей шёлковых и кашемировых изделий, являлась поставщиком тканей для некоторых монарших дворов Европы. Одним из самых популярных изделий компании были кашемировые шали. Уорт придумал продавать их, не просто разворачивая изделие перед клиентом, но демонстрируя его на модели. В частности, он стал создавать специальные платья, дизайн и фактура материала которых позволяли подчеркнуть все достоинства шали. Довольно быстро модели Уорта стали популярны среди клиенток «Gagelin-Opigez & Cie», и фирма решила открыть специальный отдел по пошиву и продаже одежды. Новое подразделение возглавил Уорт.

В 1851 г. начинающий модельер женился на сотруднице фирмы Мари Верне, ставшей его верной помощницей на модельном поприще.

В 1851 г. «Gagelin-Opigez & Cie» участвовала во Всемирной выставке в Лондоне, где дизайн Уорта был отмечен наградой. В 1855 г. уже на парижской выставке модельер представил модель длинного шлейфа из белого шелка с золотой вышивкой, которая была также отмечена членами выставочного жюри. В середине 1850-х отношения Уорта с «Gagelin-Opigez & Cie» расстроились. Причиной стало нежелание руководства фирмы сделать Уорта партнером, что рассматривалось модельером логичным шагом ввиду того, сколько он сделал для развития предприятия. Также с рождением сыновей в 1853 г. и в 1856 г. семье Уортов требовались дополнительные средства. Не видя возможностей для развития и роста внутри «Gagelin-Opigez & Cie», дизайнер решил открыть собственную фирму. Вместе с Отто Густавом Бобергом, ставшим его бизнес-партнёром, в 1858 г. он основал модный дом «Уорт-и-Боберг". Важную роль в выстраивании бизнес-процессов, привлечении и сохранении клиентуры, а также разработке моделей сыграла Мари Верне, ставшая лицом фирмы.

Успех не заставил себя ждать. Наработав клиентуру еще в «Gagelin-Opigez & Cie», Уорт к 1860-м стал довольно известным деятелем моды. В 1860 г. его бальное платье для княгини Паулины фон Меттерних произвело фурор при парижском дворе. Императрица Евгения, пораженная красотой наряда, потребовала от Меттерних имя кутюрье, изготовившего столь изящное платье. На следующий день правительница страны пригласила Уорта ко двору, став на долгие годы одной из его высокопоставленных заказчиц. В своих мемуарах Меттерних отмечала, что с этого момента Уорт стал самым востребованным модельером, чьи расценки на изготовление нарядов сразу же значительно выросли (за бальное платье в 1860 г. она заплатила 300 франков, десятью годами позднее в среднем одно платье стоило около 3 тысяч франков).

Успех Уорта-модельера заключался к новой схеме работы с клиентом. Если раньше пошивом одежды занимались профессиональные швеи, приходившие к заказчику на дом, то клиентки Уорта посещали его ателье, где им назначались сессии. Во время ожидания своей консультации они проводили время за беседой – тем самым ателье Уорта стало социально значимым местом, где встречались «сливки» парижского общества В отличие от других кутюрье Уорт подбирал под каждого клиента подходящий ему по расцветке и фактуре материал, давал консультации по форме наряда. Тем самым, он отталкивался от особенностей фигуры каждого клиента. Первоначально модели, разработанные Уортом, демонстрировались Мари Верне, выступавшей в роли модели. В 1860-х новаторским решением дизайнера стало использование деревянных манекенов, которые позволяли ему показывать сразу несколько модельных рядов. Для того чтобы изготовить идеально сидящий по фигуре наряд Уорт делал многосоставную выкройку.

Модный дом Уорта начинал работу с 50 сотрудников, однако за первые десять лет его штат вырос до 1200 специалистов. Все наряды и аксессуары создавались вручную, однако со временем Уорт частично механизировал свои мастерские.

Имена французской и австрийской императриц и дам высшего света среди его клиенток обеспечили ему узнаваемость и популярность среди европейских и даже американских модниц. Среди его клиенток были также знаменитые артистки, которые блистали в нарядах Уорта на сцене.

Модели Уорта часто публиковались на страницах модных журналов, его дизайны становились предметом восхищенного обсуждения в светской хронике. Однако влияние Уорта распространялось и на массовую моду, хоть и опосредованно. Так, модельер отказывался от кринолина в своих моделях, добиваясь более прямого силуэта. Одним из его отличий от современных ему модельеров было понимание важности практичности одежды. Уорт разработал модель юбки, которая позволяла женщинам свободней двигаться. Также на своих консультациях Уорт пытался донести до своих клиенток необходимость учитывать особенности их фигуры, цветотипа и т.д., что позволяет говорить о нем как о родоначальнике профессии стилиста.

В 1870 г. с началом франко-прусской войны Уорт был вынужден закрыть модный дом. Помещения предприятия были отданы им под госпиталь. После окончания войны Уорт возобновил деятельность дома, однако его финансовое состояние значительно ухудшилось из-за ухода старых клиентов. В 1874 г. он сделал сыновей партнёрами дома, привлёк их к активному управлению. Одним из шагов выхода из кризиса стало привлечение английской и американской клиентуры. Новаторским решением деятельности модного дома Уорта в 1880-х стали модные показы, которые проводились два раза в год. В целом, в 1880-е Уорт был непререкаемым авторитетом как в женской, так и в мужской моде.

Чарльз Уорт скончался от пневмонии в возрасте 69 лет. До конца своих дней он принимал активное участие в деятельности своего модного дома. В истории одежды Уорт считается одним из «отцов высокой моды».