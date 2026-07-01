УОРХОЛ ЭНДИ

Американский художник, дизайнер, кинорежиссер, продюсер, фотограф и писатель.

Ранние годы

Родители Эндрю, Андрей и Юлия Уорхола, русины по происхождению, эмигрировали в США из Австро-Венгрии в первой четверти XX в. Первое время семья жила очень бедно. Отец Эндрю работал на угольной шахте, мать занималась изготовлением и продажей цветов из гофрированной бумаги. В детстве Эндрю часто болел. Он перенес скарлатину и одно из ее осложнений – хорею Сиденгама. Из-за того, что болезнь на долгое время приковала его к постели, Эндрю стал изгоем в школе. Однако во время болезни мальчик увлекся рисованием, начал собирать фотографии и делать коллажи из газетных вырезок. Впоследствии Уорхол говорил, что именно это время стало образующим в становлении его личности и эстетических воззрений.

В 1945 г. Уорхол окончил среднюю школу Шенли, где был отмечен школьной наградой в области искусства. В том же году поступил в Технологический институт Карнеги, где изучал коммерческую иллюстрацию. В 1949 г. он получил степень бакалавра изящных искусств в области графического дизайна. В том же году переехал в Нью-Йорк, где работал в качестве иллюстратора и оформителя рекламных плакатов.

Творчество

Работая в области коммерческого дизайна, Уорхол создавал рекламные изображения для разнообразных брендов. Особенно ему удавались изображения обуви. Работой, принесшей ему первую широкую известность, стала реклама обувной компании «И. Миллер». Изысканное изображение туфельки в стилистке творчества А. Тулуз-Лотрека в соединении с удачным шрифтовым решением в разы увеличило прибыль обувной компании. В начале 1950-х Уорхол выработал собственную технику работы с чернилами, ставшую его визитной карточкой.

Профессиональный успех Уорхола был закреплен в середине 1950-х, когда он выполнил иллюстрации для самоучителя испанского языка М. Мадригаль. В это время он также работал над оформлением книги У. Росса «Бессмертный». Помимо традиционных техник Уорхол стал активно использовать трафаретную печать и фотографические проекции. Его техника заключалась в следующем: Уорхол от руки рисовал изображение, затем фотографировал его и при помощи проектора выводил снимок на полотно, после чего вручную обводил и заполнял контурное пространство. Эта методика позволила художнику обратиться к массовому репродуцированию и тиражированию идентичных изображений.

В 1950-х графические работы Уорхола выставлялись в частных галереях Нью-Йорка, однако его первая крупная выставка, принесшая ему широкую известность, прошла в Лос-Анджелесе в 1962 г. На ней было представлено ставшее культовым шелкографическое полотно в стиле поп-арт «Диптих Мэрилин». Художник начал работу над произведением через неделю после смерти Мэрилин Монро. При помощи трафаретной печати Уорхол воспроизвел пятьдесят одинаковых изображений актрисы. В 1960-1962 гг. художник также создал цикл произведений с изображением консервированного супа фирмы Кэмпбелл. Ранее, в 1960 г., он создал дизайн банок «Кока-колы». Техника шелкографии позволила Уорхолу создать идентичные серийные изображения («Двести банок супа Кэмпбелл» (1962), «Сто банок Кока-колы», «Сто долларовых банкнот»). С большим резонансом прошла выставка этих работ в Галерее «Стейбл» в Нью-Йорке.

После 1962 г. Уорхол становится известным и модным художником. Он начинает работать с голливудскими звездами: делает их фотопортреты и использует эти снимки в шелкографии. Важной частью его художественной эстетики стало ретуширование морщин и любых дефектов кожи. Таким образом, Уорхол придавал лицам голливудских звезд идеализированные черты, воплощая в их портретах идею «американской мечты». Среди его моделей – Мик Джаггер, Лайза Минелли, Лиз Тейлор, Джон Леннон, Брижит Бардо, Дайана Росс и др.

Коммерческий успех творчества Уорхола позволил ему в 1963 г. приобрести особняк на Манхэттене. Это здание получило название «Фабрика», что было неслучайно: там Уорхол фактически поставил на поток создание произведений современного искусства. На «Фабрике» проводились концептуальные выставки (например, демонстрировались конструкции из пустых коробок и композиции из многочисленных бутылок кетчупа «Хайнц»), функционировал печатный цех. Также особняк стал местом проведения многочисленных вечеринок, став неизменным объектом нью-йоркской светской хроники.

В 1960-е занимался продюсирование рок-группы «Вельвет Андерграунд». Начиная с 1963 г. Уорхол стал пробовать себя и в кинематографе. С 1963 г. по 1968 г. он снял несколько сотен лент разного хронометража. Большую часть из них составляли псевдодокументальные съемки, в которых Уорхол пропагандировал «эстетику неподвижности» (киноленты «Спи» (1963), «Эмпайр» (1964). В 1973 г. снял Карла Лагерфельда в главной роли своей ленты «Любовь».

Поздние годы

В 1968 г. на Уорхола было совершено покушение. Радикальная феминистка Валери Соланс выстрелила три раза в живот Энди, когда он находился на «Фабрике». Уорхол пережил клиническую смерть, однако в ходе 5-часовой операции врачам удалось спасти его жизнь. Последствия этого покушения ощущались всю оставшуюся жизнь, т.к. выстрелы задели практически все внутренние органы.

В 1969 г. вместе с Дж. Малангой основал журнал «Интервью». В 1970-е и 1980-е Уорхол продолжал руководить «Фабрикой» и инициировал новые сюжеты для массового тиражирования. Одной из знаковых работ этого периода стала раскраска гоночного автомобиля BMW M1. Для Уорхола этот опыт стал возможностью утвердить новое явление в искусстве – движущийся в пространстве живописный объект: «Я пытался нарисовать, как выглядит скорость». В 1973 г. художник выполнил портрет Мао Цзэдуна . В 1975 г. была опубликована «Философия Энди Уорхола». В 1984 г. по заказу журнала «Вог» выполнил работу «Оранжевый Принц». Также в эти два десятилетия Уорхол выполнил ряд обложек для альбомов топовых музыкантов.

Скончался от остановки сердца после операции на желчном пузыре в 1987 г. Наследие Уорхола исчисляется тысячами графических и живописных работ, кинематографическими и литературными произведениями. Уорхол был не только ярчайшим представителем стиля поп-арт, но и символом эпохи 60-х. Само его имя является настоящим культурным феноменом.