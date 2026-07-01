УОЛЛЕС АЛЬФРЕД РАССЕЛ

Английский ученый-натуралист и путешественник.

Ранние годы

Альфред был восьмым из девяти детей Томаса Уоллеса, имевшего знатные шотландские корни, и англичанки из среднего класса Мэри Энн Гринелл. Томас был юристом по образованию, однако занимался собственной недвижимостью. Неудачные инвестиции в итоге пошатнули финансовое положение семьи. Когда Альфреду было пять лет, Уоллесы перебрались в родной город матери Хартфорд недалеко от Лондона. До 14 лет мальчик ходил в местную начальную школу, однако из-за проблем с финансами ему пришлось ее оставить. После этого он переехал в столицу к одному из старших братьев Джону, который был строителем. Вскоре Альфред должен был начать работу помощника геодезиста у своего брата Уильяма. До тех пор он посещал лекции Лондонского Технико-Механического института. Здесь юноша познакомился с радикальными политическими идеями Роберта Оуэна и Томаса Пейна .

С 1837 года Альфред работал геодезистом вместе с Уильямом. Через два года братья оставили столицу, обосновавшись в уэльском городе Нит. В 1843 году бизнес Уильяма пришел в упадок, и Альфред оставил эту работу. После небольшого периода безработицы молодой человек устроился преподавателем в народную школу Лестера. Здесь он много читал, в частности, «Опыт закона о народонаселении» Томаса Мальтуса , а также познакомился с естествоиспытателем Генри Бейтсом, благодаря которому стал коллекционировать различных насекомых. В 1845 году Уильям скончался, и Альфреду пришлось заняться делами его фирмы, однако вскоре он оставил это, найдя работу инженера-геодезиста. Эта деятельность была связана с постоянными разъездами, что помогало Альфреду обогащать свою коллекцию насекомых. С 1846 года Уоллес стал преподавать в Технико-механическом институте Нита, в постройке которого принимал участие. Он поселился в одном из коттеджа близ Нита с матерью, сестрой и братом (отец скончался в 1843 году). В этот период молодой человек много читал, переписывался с Бейтсом, с которым обсуждал книгу Чарльза Лайеля «Основные начала геологии» (1830-1833), «Путешествие вокруг света на корабле «Бигль» (1839) Чарльза Дарвина и др.

Естественная наука

Вдохновленный Александром фон Гумбольдтом , Уильямом Эдвардсом и Чарльзом Дарвином, Уоллес также захотел совершить путешествие в качестве натуралиста. В 1848 году вместе с Бейтсом он отправился в район Амазонки для исследования местной растительной и животной жизни. Следующим этапом для Уоллеса стало самостоятельное изучение района притока Амазонки Риу-Негру в начале 1850-х годов. К сожалению, на обратном пути корабль Уоллеса затонул, а с ним и все собранные коллекции. Однако это не остановило натуралиста. В 1854 году он уехал исследовать Малайский архипелаг. Здесь Уоллес трудился 8 лет и составил обширнейшее естественнонаучное собрание, а также выявил границу между фауной Азии и Австралии, которая прошла между индонезийскими островами Бали и Ломбок, чей животный мир резко отличался друг от друга. Эта граница впоследствии получила название «линии Уоллеса».

Итог своих путешествий ученый выразил в сводном труде 1876 года «Географическое распределение животных», заложив основы зоогеографии.

В 1850-е годы Уоллес, страдавший в Малайзии от малярии, занялся еще одной проблемой. В своей статье, отправленной Чарльзу Дарвину, который тогда же был погружен в написание своего знаменитого «Происхождения видов», натуралист пытался соотнести тезис Мальтуса о выживании наиболее приспособленных к миру зоологии. Дарвин был поражен схожестью своих идей с мыслями Уоллеса в вопросе естественного отбора. Идеи обоих ученых были озвучены в 1858 году в Линнеевском обществе. Альфред Уоллес, признав большую обстоятельность идей Дарвина, перенес свое внимание на критику эволюционных идей Жана-Батиста Ламарка, считавшего движущей силой эволюции стремление живых существ, упражняющих те или иные органы, к самосовершенствованию. Именно Уоллес ввел термин «дарвинизм» как наиболее точной теории эволюции, а впоследствии выступал против социал-дарвинизма.

Помимо изучения флоры и фауны, Уоллес занимался поэзией, интересовался паранормальными явлениями, которые пытался объяснить научно (например, спиритизм). В своей монографии 1904 года «Место человека во вселенной» он одним из первых задался вопросом о возможности внеземной жизни.

Кроме того, ученый участвовал в социально-политической жизни, высказываясь за поддержку рабочего класса и национализацию земли (в начале 1880-х Уоллес возглавил общество, занимавшееся этим вопросом), а также критиковал современное общество Запада в целом (например, в книге «Малайский архипелаг», 1903). О достижениях и проблемах данного общества Уоллес писал в своем труде 1898 года «Чудесный век: Его успехи и неудачи». За свою научную карьеру Альфред Уоллес получил множество наград.

Ученый скончался осенью 1913 года в возрасте 90 лет.