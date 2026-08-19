УНТЕРБЕРГЕР ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ

Биография и государственная карьера

Его отец Фридрих Семенович Унтербергер всю жизнь посвятил изучению ветеринарии, преподавала в Дерптском университете. Учился в Николаевском инженерном училище, в 1862 г. окончил его в чине подпоручика. Через некоторое время продолжил обучение в Николаевской инженерной академии. После заграничной командировки, Унтербергер вернулся в академию уже в качестве преподавателя. В 1870—1871 годах П. Ф. Унтербергер был прикомандирован к действующей армии в Средней Азии. После этого оставил преподавание и отправился служить в Восточно-Сибирский военный округ, в котором занимал должность штабс-офицера при окружном инженерном управлении. Много сил отдал изучению географии территории округа, также Павел Федорович неоднократно бывал за границей в Китае, Японии, Монголии. В апреле 1878 г. получил чин полковника и стал заведующим инженерной частью Восточно-Сибирского военного округа. На столь высоком посту Унтербергер выступил инициатором возведения Владивостокской крепости, занимался разработкой фортификационных сооружений Николаевска.

1 октября 1888 г. по указу императора Александра III Унтербергер был назначен военным губернатором Приморской области и наказным атаманом Уссурийского казачьего войска. В 1890 г. Павел Федорович перенес областное управление из Хабаровска во Владивосток, укреплениями которого он так активно занимался. В 1896 г. получил чин генерал-лейтенанта. На этом посту он сделал многое для развития края. При нем строилась Уссурийская железная дорога, развивалось образование и торговля.

На посту Нижегородского губернатора

В 1897 г. по указу императора Николая II Унтербергера перевели с Дальнего Востока на пост Нижегородского губернатора. Принимал активное участие в общественной жизни, состоял в благотворительных обществах, деятельность которых поддерживал в том числе материально. Павел Федорович выкупил имение Болдино, связанное с А.С.Пушкиным , для обустройства мемориального музея.

1 мая 1902 г. в Сормове (близ Нижнего Новгорода) состоялась первомайская демонстрация рабочих, ставшая одной из первых в России. Унтербергер отдал приказ войскам разогнать демонстрантов, инициатор выступления П.А.Заломов, несший красное знамя, был арестован и предстал перед судом. Павел Федорович прикладывал всевозможные усилия для борьбы с революционной пропагандой, против него даже готовилось покушение. В начале ноября 1905 г. Унтербергер был снят с должности губернатора и назначен командующим войсками Приамурского военного округа и наказным атаманом Приамурских казачьих войск, а 18 ноября — Приамурским генерал-губернатором. Занимался развитие региона, в то же время выступал против заселения Дальнего Востока корейцами. 6 декабря 1910 г. был снят с должности губернатора и назначен в Государственный совет. После переезда в столицу занимался составлением труда «Приамурский край. 1906—1910 гг.», в которой вошли его служебные материалы, собственные размышления и заметки. После событий Октябрьской революции переехал в Германию, служил управляющим замка Ремплин.