УНКОВСКИЙ ИВАН СЕМЁНОВИЧ

Ранние годы

Иван Семенович родился 29 марта 1822 г. в с. Колышеве Перемышльского уезда Калужской губернии. Отец – Семен Яковлевич, морской офицер, соратник М.П. Лазарева.

В 1835 г. местом получения знаний У. стал Морской кадетский корпус. С 1839 г. – мичман в составе 8-го Балтийского флотского экипажа. В 1840 г. плавал на «Казарском».

Военная служба

С 1841 г. – на Черноморском флоте. С апреля 1842 г. – адъютант командующего флотом адмирала М.П. Лазарева. В 1843 – 1844 гг. – вахтенный командир на «Персее», на котором побывал в порту Пирей (Греция). Заходил в другие порты Средиземного моря; цель – разведка, знакомство с положением иностранных военных флотилий и политической обстановкой на Балканском полуострове.

С 1845 г. – лейтенант; служил на «Громоносце», поддерживавшем десант у восточного побережья Черного моря. С 1846 г. – капитан яхты «Орианда», ходил по Бугу и Днепровскому лиману, участвовал в морских учениях М.П. Лазарева.

На «Орианде» прошел Черное и Средиземное моря, Гибралтар, Атлантический океан, Балтику, прибыв в Кронштадт 8 августа 1848 г. Победил в гонке яхт в Кронштадте и удостоился из рук Николая I позолоченного серебряного ковша, украшенного драгоценными камнями с надписью «Преуспевшему в морских гонках 14 августа 1848 г.». Яхта получила наименование «императорская», а У. чин капитан-лейтенанта.

С 1849 г. – командир «Энея», осуществлял патрулирование абхазских берегов. В 1850 – 1851 гг. совершил проход по Средиземному морю с особым заданием, удостоившись лестного отзыва из уст правителя Франца-Иосифа об управлении судном.

Осенью 1851 г. назначен флигель-адъютантом Николая I, числился в списках Балтийского флота.

Новые миссии

В 1852 г. – командир флагмана эскадры Е.В. Путятина – «Паллады», которая направилась в Японию. С 1854 г. – капитан 2-го ранга.

С 1857 г. – командир «Аскольда», капитан 1-го ранга, участник Тихоокеанской экспедиции. В 1860 г. возвратился на Балтийское побережье, повышен до контр-адмирала.

Гражданская служба

В 1861 – 1873 гг. – Ярославский губернатор. Был почетным опекуном Николаевского сиротского института.

Семья

Супруга – Анна Николаевна Коровкина. Дети: Анна, Варвара, Евдокия, Семен, Екатерина, Ольга.