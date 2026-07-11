УМОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Физик, заслуженный профессор Московского университета (1896).

Образование.

Отец – военный врач, мать – из купеческого рода. В 1863 окончил 1-ю моск. гимн., в 1867 – математическое отделение физико-математического факультета Московского университета и был оставлен в ун-те для подготовки к профессорскому званию. Он активно работал в студенческом кружке лекторов, организовавшем чтение лекций по истории, космографии, естественным наукам для народа. В своей среде участники кружка обсуждали проблемы нравственности, философии, естествознания, народного образования, наболевшие социальные вопросы. Однако кружок был вскоре закрыт полицией. После этого Н. А. Умов организовал математический кружок, принимавший деятельное участие в жизни Математического общества.

Преподавательский путь.

С 1868 преподавал физику в женской гимназии, с 1869 – на Лубянских курсах. В 1871 защитил в МУ магистерскую, в 1874 – докторскую диссертацию. В 1871—93 преподавал теоретическую физику в Новороссийском университете в Одессе (с 1875 – экстраорд., с 1880 – орд. проф. каф. физики); в 1877 организовал в ун-те физическую лабораторию и физический практикум. С 1893 – вновь в Москве, ординарный профессор физики Московского университета, с 1896 возглавлял кафедру физики и физический кабинет. В 1911 вместе с большой группой профессоров покинул МУ в знак протеста против политики министра народного просвещения Л.А. Кассо и сосредоточил свою деят-сть в одной из лабораторий ИМТУ, а также в науч. обществах: МОИП (в 1897—14 – през.), Обществе содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х.С. Леденцова и др. Основатель одного из первых в России физических институтов: в 1896 он возглавил комиссию по разработке проекта и сооружению Физического института при Московском университете, здание которого было заложено в 1898, а сам ин-т начал работу в 1903. Этот институт был построен по проекту, основные принципы которого изложены Н. А. Умовым в особом докладе, поданному университету. Говоря об отсутствии физических институтов в России, он отмечает: "Такое положение дел, несогласное ни с обязанностями, ни с достоинством русской нации, должно окончиться... Учреждение в Москве физического института, согласно всем требованиям, предъявляемым современной наукой, соответствовало бы и действительно назревшим потребностям и тому значению, которое имеет в деле просвещения России Московский университет". В институте располагались как учебная лаборатории, так и лаборатория для проведения исследовательских работ, в которой сложилась первая крупная отечественная научная школа в области физики – школа П.Н. Лебедева.

Вклад в науку.

Один из ведущих отечественных физиков рубежа XIX и XX вв. Науч. труды У. относятся к различным разделам теоретической физики, хотя ему принадлежат и некоторые важные экспериментальные исследования. Наибольший вклад внес в физику непрерыв. сред, электродинамику, оптику, геомагнетизм, термодинамику и молекулярную физику. Самым крупным научным достижением Умова стала его докторская диссертация «Уравнения движения энергии в телах» (1874), в которой он, соединив термодинамич. учение об энергии с идеей близкодействия, развил общую концепцию локализации и движения энергии, ставшую впоследствии важной составной частью учения об энергии в максвелловск. электродинамике (вектор У.—Пойнтинга) и теории относительности. Внес также существ. вклад в теорию термоупругости и теорию колебаний в непрерывных. средах (1870—71). Решил задачу о распределении стационарных электрических токов в произвольно изогнутых пластинах (1875). В 1880-е на основе геометрич. представлений разработал важную для оптики технику вычисления интегралов Френеля, создав механич. устройство-интегратор для их приближ. вычисления. В те же годы провел экспериментальное исследование диффузии водных растворов поварен. соли, сконструировав для этого несколько диффуз. приборов; теоретический анализ результатов этого эксперимента привел У. к модификации известного уравнения диффузии. В нач. 1900-х разработал геометрическую форму теории Гаусса о структуре потенциала магнитного поля Земли и создал представление о «магнитных типах». Открыл эффект хроматич. деполяризации света, падающего на матовую поверхность, и создал (1912) прибор для изучения состава и природы красителей, известный как спектрополярископ

Умов сыграл значительную роль в восприятии российским научным сообществом научной революции в физике, происходившей на рубеже XIX и ХХ в. При этом он не только выступал с блестящими философско-аналитич. и научно-популярн. обзорами новейших физ. теорий, но внес определенный вклад в некоторые из них. Так, в двух работах 1910 и 1912 он дал простой вывод преобразований Лоренца из условия инвариантности волнового уравнения при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой. Труды У. также имели большое значение для теоретико-познавательного осмысления взаимосвязи физики и др. естественных наук, прежде всего, биологии. Он справедливо считается предшественником физико-хим. моделирования в биологии, эволюц. концепций в естествознании, экологической этики и философии. Интересу к биологии и естествознанию в целом способствовала его дружба и общение с выдающимися русскими учеными-натуралистами, прежде всего с И.М. Сеченовым и И.И. Мечниковым.