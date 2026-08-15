УМАНСКО-БОТОШАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Наступательная операция частей 2-го Украинского фронта во время Великой Отечественной войны , проводившаяся 5 марта – 17 апреля 1944 года.

Обстановка на начало операции и силы сторон

По состоянию на март 1944 года часть Правобережной Украины уже была освобождена. Части 2-го Украинского фронта, разгромив корсунь-шевченковскую группировку вермахта, вышли на рубеж Жашков-Звенигородка-Кировоград. Войска Германии и её союзников понесли значительные потери, но продолжали упорно сопротивляться. Немецкое командование рассчитывало на то, что ослабленные ожесточёнными зимними боями советские армии не смогут начать крупные наступательные операции, которые предстояло вести в условиях весенней распутицы. Воспользовавшись паузой, Э. Манштейн и В. Модель рассчитывали перегруппировать силы, укрепить оборону, подтянуть подкрепления.

Несмотря на это, Ставка Верховного Главнокомандующего приняла решение начать подготовку к новой операции сразу после победоносного завершения Корсунь-Шевченковской операции. Целью её был разгром немецкой группировки в районе Умани, освобождение юго-западных областей УССР. Предполагалось рассечь группу армий «Юг» и, выйдя к Днестру и Пруту, прижать врага к Карпатам. Наилучшим участком для наступательных действий был признан 25-километровый рубеж Русаловка-Стебное, одновременно с него наносились два удара.

К участию в операции привлекались: 4-я, 5-я и 7-я гвардейские армии, 27-я, 40-я, 52-я и 53-я армии, 2-я и 6-я танковые армии, 5-я гвардейская танковая армия, 5-я воздушная армия. В общей сложности задействованные силы насчитывали: 691 тысячу солдат и офицеров, 670 танков и самоходок, почти 9 тысяч орудий и миномётов, более 550 самолётов. Таким образом, создавалось решающее превосходство на данном участке. В распоряжении группы армий «Юг» имелись 6-я и 8-я армии, 450 танков и самоходок, 3,5 тысячи орудий, 500 самолётов.

Ход боевых действий

Начало наступления было назначено на 5 марта 1944 года. Накануне, 4 марта, была проведена разведка боем, позволившая выявить слабые места во вражеской обороне. Утром 5 марта на участке наступления была проведена пятидесятишестиминутная артиллерийская подготовка, после чего советские войска перешли в атаку. Имея значительное превосходство и большую плотность артиллерии, а также преимущество внезапности, уже в первый день немецкий фронт был прорван на ширину до 35 километров, а к исходу дня 6 марта продвинулись вперёд на глубину до 25 километров, прорвав фронт на 60 километров.

Манштейн и Модель попытались организовать контрнаступление в районе станции Поташ, но эти попытки провалились, их войска понесли тяжёлые потери. 7 марта 1944 года советские войска форсировали реку Горный Тикич, в тот же день было возведено 11 мостов, что позволило, не снижая темпа, продолжать наступать. После этого немецкая оборона была полностью разрушена, а советские войска вырвались на оперативный простор. Все наступательные действия первых дней проходили в плохих погодных условиях, из-за чего фронтовая авиация практически вынужденно бездействовала.

9 марта 1944 года завязались бои за город Умань, который немецкие войска планировали полностью разрушить. В результате героических действий 73-го стрелкового корпуса, а также 29-го танкового корпуса, который совершил смелый сорокакилометровый бросок по вражеским тылам и вышел к городу с другой стороны, замысел противника не был реализован в полном объеме. Продолжая наступления, советские войска 10 марта 1944 года освободили город Христиновку, стратегически важный железнодорожный узел. Стремительное наступление советских войск приводило к стремительному отходу немецких и румынских войск, местами переходившее в паническое бегство. По ходу движения было захвачено значительное количество брошенного противником вооружия, техники, складов.

Командование группы армий «Юг» решило закрепиться на Южном Буге, и стало стягивать туда резервы, а на основном фронте стремилось навязать советским частям бои с арьергардами, чтобы задержать их продвижение. Только к исходу 11 марта 1944 года передовые части Красной Армии, освободив города Джулинку и Грайворон, вышли к Южному Бугу. Его форсирование в условиях быстрого течения, весеннего половодья, а также разрушения врагом мостов представляло собой весьма сложную задачу. Переправа на различных участках проходила на протяжении нескольких дней, и успешно завершилась 15 марта. Началось наступление к Днестру. В ходе ней были освобождены такие важные стратегические пункты, как: Вапнярка, Ямполь, Сороки, Могилёв-Подольский.

На протяжении двух дней – 20 и 21 марта 1944 года – советские войска успешно форсировали Днепр, захватив плацдарм на его берегу. Противник вновь предпринял контратаки, но безуспешно. Развив наступление, советские части освободили Бельцы и пересекли советско-румынскую границу. Начались бои на территории Румынии – союзницы гитлеровской Германии. 6 апреля 1944 года штурмом был взят город Ботошаны и ряд других населённых пунктов. Однако дальнейшее продвижение застопорилось – для дальнейшего наступления в Румынии было необходимо подтянуть тылы, перебросить подкрепления и вооружение. Поэтому с разрешения Ставки 17 апреля 1944 года операция завершилась.

Итоги операции

Уманско-Ботошанская операция до сих пор считается одной из самых успешных наступательных операций Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Всего за месяц с небольшим были освобождены значительные территории Украины и Молдавии. Советские войска перешли границу и начали освобождение Румынии. Были созданы условия для проведения Одесской и Ясско-Кишинёвской операций. Операция имела серьёзный военно-политический эффект – Румыния, Венгрия и Болгария стали искать пути выхода из войны, а союзники СССР стали стремиться ускорить подготовку к высадке своих войск во Франции.

Немецкие и румынские войска потерпели одно из самых тяжёлых поражений за всю кампанию 1944 года. Они потеряли 118 тысяч солдат и офицеров убитыми, 27 тысяч – пленными. Было потеряно почти всё тяжёлое вооружение, огромное количество техники. Катастрофическое поражение привело к отставке фельдмаршала Манштейна. Потери советских войск составили более 66 тысяч убитыми.