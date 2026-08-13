УЛЬЯНОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова.

В начале ХХ века в Симбирске были созданы два музея : Областной естественно-исторический и церковный. В марте 1918 года было принято решение об их объединении и создании единого Народного музея, который в 1932 году официально стал называться краеведческим. С 1918 года он располагается в доме-памятнике И.А. Гончарову, построенном специально для музея архивной комиссии в 1912-1915 годах по проекту местного архитектора А.А. Шодэ, на средства, собранные по Всероссийской подписке.

Здание расположено в центральной части города на Венце и обращено главным фасадом к Волге. В 1920-1930-е годы Краеведческий музей активно развивается, складывается его структура, пополняются фондовые коллекции. В 1956 году музею присвоено имя И.А. Гончарова.

В 1970-1990-е годы были открыты следующие филиалы Краеведческого музея: в 1974 году - музей «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП (1904-1906 годы)», в 1982 году - музей И.А. Гончарова, в 1990 году - Ундоровский палеонтологический музей, в 1999 году - Литературный музей «Дом Языковых». В 2003 году в рабочем поселке Языково был открыт комплекс «Усадьба Языковых».

В настоящее время фонды музея насчитывают около 142 тысяч единиц хранения. Уникальную часть фонда составляют: археологическая и палеонтологическая коллекции; коллекции тканей и народного костюма конца XVIII - середины XX веков; нумизматики, фотографий, оружия; документов, предметов материальной культуры XIX-XX веков; коллекция рукописей, книг, акварелей, рисунков и личных вещей декабриста В.П. Ивашева (1798-1841 годы) и его известных потомков М.В. Трубниковой и О.В. Булановой; коллекция личных вещей И.А. Гончарова (1812-1896 годы) и его родственников; личный архив ученого-энтомолога, профессора А.А. Любищева (1890-1972 годы); изобретателя-самоучки Е.Е. Горина (1877-1951 годы); государственного деятеля, первого председателя Симбирского губисполкома В.Н. Ксандрова; коллекция материалов ученого-орнитолога, охотоведа и исследователя Севера С.А. Бутурлина (1872-1938 годы); дважды Героя Советского Союза И.С. Полбина и других.

Иллюстрации:

Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова.