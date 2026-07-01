УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ 1767-1769 ГОДОВ

Временный коллегиальный орган, созванный Екатериной II в 1767 году для усовершенствования законодательства в духе «просвещенного абсолютизма» .

Императрица Екатерина в рамках своей политики «просвещенного абсолютизма» решила пересмотреть устаревший сборник законов – Соборное уложение 1649 года . Актуальность данного проекта была велика и всем очевидна. Еще чиновники Елизаветы Петровны трудились над этим. Екатерина же придала разработке нового кодекса более широкий размах.

«Наказ» Екатерины II

Основой для работы созываемой Комиссии должен был стать написанный Екатериной «Наказ». Над ним она работала два года. «Наказ» состоял из 20 глав, поделенных на 526 статей, в которых нашли отражение екатерининские принципы устройства государства, основы правовой политики и законодательства, судопроизводства и уголовного права, общественной структуры и сословной политики. В основу Наказа был положен «Дух законов» Ш.Л. Монтескье и труд Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях», что отражало симпатии Екатерины к просветителям. Однако, в "Наказе" государыня провела и свою политическую концепцию, искажая при этом идеи Просвещения

В частности, это касалось теоретического обоснования Екатериной монархического правления: императрица игнорировала теорию «естественного права» и теорию происхождения государства как акта «общественного договора». Екатерина считала, что лучшим способом самоорганизации общества является разработка идеальной системы законодательства. Правильно составленные законы обеспечивают «блаженство каждого и всех». Соответственно, решающую роль здесь играет «просвещенный монарх», создающий эти законы.

Императрица также писала в «Наказе» о неизбежности монархического устройства для России, позволявшего удерживать воедино такую огромную империю. Отсюда происходила и мысль о неограниченности власти монарха, который становился «источником всякой государственной власти». Правительство же и органы государственного управления были исполнителями воли монарха и его законов.

Что касается сословий, то все они выполняли разные роли, делясь на тех, кто повелевает, и тех, кто повинуется.

В «Наказе» были сформулированы и принципы организации судебной власти. Она ограничивалась исполнением законов, должна была быть строго централизованной и унифицированной; допускалась практика совестных и сословных судов. Исключались присяга как метод доказательства (теперь им было только свидетельство) и пытки.

Наказ провозглашал первенство дворянского сословия и отражал политическую доктрину дворянской монархии.

Созыв и деятельность Уложенной комиссии

Депутаты Комиссии выбирались от всей страны. Звание депутата давало огромные привилегии: они объявлялись под «собственным охранением» Екатерины II; пожизненно освобождались от смертной казни, пыток и телесных наказаний; за покушение на депутата преступник получал двойное наказание; депутатам вручались нагрудные знаки, которые они могли включить в свои гербы.

Внешне представительство в Комиссии было всесословным, так как императрица хотела узнать «нужды и недостатки нашего народа». Но на самом деле все было не совсем так. Большинство депутатов составили дворяне. От каждого уезда избирался один дворянин, также дворяне избирались от украинских полков и государственных ведомств. Таким образом, они составили 40% мест в Комиссии. Вслед за дворянами шли представители город. Вместе те и другие заняли 424 места.

Помещичьи крестьяне не участвовали в работе Комиссии вовсе. Также не участвовали дворцовые и бывшие монастырские крестьяне, а также крестьянство Прибалтики, Дона и Украины. Зато здесь присутствовали представители нерусских народов Поволжья, Приуралья и Сибири (50 депутатов). Однако на ход работы они никак не влияли, так как практически не знали русского языка.

Крестьянство было представлено черносошными крестьянами (23 депутата) и однодворцами (43 депутата). 40 мест заняли представители казачества.

Согласно процедурам выборов депутатов, их избиратели должны были составить свои наказы с мест, которых в итоге оказалось около 1,5 тысячи. Наказы отражали нужды и требования сословий. Крестьяне жаловались на налоговый гнет, бесправие и малоземелье. Дворяне требовали расширения своих прав, дворянского самоуправления и суда и т.д. Купцы хотели освобождения от телесных наказаний и рекрутчины, предоставления монопольных прав на торговлю. Однако, весь комплекс подобных наказов не нашел применения в работе Комиссии.

Торжественное открытие Уложенной комиссии прошло в Москве 30 июля 1767 года. В Успенском соборе отслужили службу и привели депутатов к присяге. 31 июля в Грановитой палате был избран председатель комиссии, которым стал генерал-аншеф А.И. Бибиков, представлявший костромских дворян. Затем всем депутатам был зачитан екатерининский «Наказ». После этого они преподнесли государыне титул «Великой и Премудрой Матери Отечества», что упрочило ее положение легитимной правительницы.

Большим собранием Комиссии с 31 июля 1767 года по 12 января 1769 года было проведено 203 заседания. Обсуждался ряд законопроектов касательно дворянства, купечества, горожан, судопроизводства, кроме того – вопросы о положении крестьян. Помимо Большого собрания работало 15 частных комиссий. Первое прекратило работу в январе 1769-го, последний протокол был составлен в июле 1770 года. Частные комиссии работали до 1771 года.

Вопрос о крепостном праве

На заседаниях комиссии нередко высказывалось осуждение крепостному праву. Так, казак А. Алейников возражал против владения крепостными казацкой старшины. Белгородский однодворец А.Д. Маслов пытался дать программу освобождения крестьян: лишить помещиков крестьян и земли; крестьяне же, управляемые особой коллегией, платили бы государственные налоги и сбор в пользу бывших владельцев. Естественно, подобный проект не мог быть принят. Дворянин от Козловского уезда Г.С. Коробьин предлагал дать крестьянам право собственности на землю с возможностью ее продажи и наследования. Дворянин Я.Н. Козловский предлагал ввести двухдневную барщину. Число подобных выступлений росло, в 1768 году их состоялось 58. Это настораживало руководство Комиссии, оно стремилось занять время ее работы чтением существующих законов и Соборного уложения 1649 года, екатерининского «Наказа». Председатель Бибиков неоднократно предлагал императрице прекратить работу Комиссии, что и произошло с началом русско-турецкой войны 1768-1774 годов.

В целом, Комиссия укрепляла авторитет и власть Екатерины, создавая ей благоприятный образ в Европе. Кроме того, работа в Комиссии приобщала дворянство к вопросам государственного управления. Она же познакомила царицу с образом мыслей и нуждами различных сословий. Однако же нового законодательства создано не было.