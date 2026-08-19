УЛАГАЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Первая мировая и Гражданская война

По происхождению черкес. Учился в кадетском корпусе в г. Воронеж, в 1897 г. окончил Николаевское кавалерийского училища, после чего поступил на воинскую службу. Принимал участие в Русско-японской войне . Во время Первой мировой войны воевал в составе 1-го Линейного полка Кубанского казачьего войска, сражался храбро, за что получил орден Святого Георгия 4-й степени. После Февральской революции Улагай получил чин полковника и стал командиром 2-го Запорожского казачьего полка. В сентябре 1917 г. после провала корниловского выступления, Улагай избежал ареста и скрылся на Кубани. После событий Октябрьской революции, Улагай сформировал отряд из кубанских казаков и недовольных черкессов. Принял участие в знаменитом ледяном походе Добровольческой армии . Во время обратного похода получил тяжелое ранение, лишь в июле 1918 г. смог вернуться в строй. По личному приказу командующего А.И. Деникина , сформировал из частей Шкуро 2-ю Кубанскую дивизию, проявившую себя в боях с красными в районе Благодатное. В ноябре получил чин генерал-майора. В декабре 1918 г. – феврале 1919 г. дивизия Улагая, входившая в первый конный корпус генерала П.Н. Врангеля, участвовала в разгроме 11-ой Красной армии. 20 января его части сломили сопротивление Таманской дивизии красных у Святого Креста и овладели большими запасами провианта и оружия. В это же время дивизия была преобразована во 2-й Кубанский корпус, с марта Улагай стал его командующим. Его конница внесла решающий вклад во время очередного штурма Царицына, прорвав оборону красных 17 июня 1918 г., что стало началом разгрома 10-й советской армии, вынужденной отойти вверх по Волге. В октябре 1919 г. сдал командование 2-м Кубанским корпусом генералу В.Г. Науменко. В декабре в Екатеринодаре заболел тифом. После выздоровления Улагай принял командование Кубанской армией Вооруженных Сил Юга России, во главе которой он находился до 8 апреля 1920 г. Летом Улагай высадился во главе десанта белых на Кубани в Ахтари, где он предпринял неудачную попытку в ходе особой Таманской операции поднять казаков на восстание против большевиков. Операция полностью провалилась, красные практически полностью уничтожили основные силы десанта. Лишь благодаря усилиям прибывшего штабиста Коновалова, остатки белых удалось переправить в Керчь. В ноябре 1920 г. после падения белого Крыма, Улагай через Турцию прибыл во Францию в Марсель, где создал из казаков цирковую труппу верховых наездников, имевшей определенный успех в Европе и Америке. Доподлинно неизвестны обстоятельства его жизни во время Второй мировой войны, скончался он в Марселе. 22 января 1949 г. его останки были перезахоронены на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.