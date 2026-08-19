УКРАИНИЗАЦИЯ

Политика поддержки государством украинской культуры, привлечения этнических украинцев к работе в государственных и политических структурах, внедрения официального делопроизводства на украинском языке.

Термин «У.» предложил М. Грушевский в 1907 году, но понимал его не как государственную политику, а как эволюционный процесс, рост влияния и сферы распространения украинской культуры. Политику У. проводили украинские государственные образования – Украинская народная республика (УНР) и Украинская держава (гетманат Скоропадского), но в силу обстановки Гражданской войны 1918-1922 годов возможности для осуществления мер У. были крайне ограничены. Наиболее масштабно У. проводилась в УССР в 20-30-х годах в рамках общесоюзной политики «коренизации».

18 марта 1917 года в Киеве была открыта первая украинская гимназия им. Т. Г. Шевченко, в апреле и августе того же года прошли всеукраинские учительские съезды, участники которых требовали украинизации школьного обучения.

В УНР и УГ украинизация выразилась прежде всего в создании украинских школ, публикациях на украинском языке и во введении государственного языка в официальный документооборот. В 1917 году было открыто 215 украинских школ, вышло 747 наименований книг на украинском языке, 106 украиноязычных периодических изданий. В 1918 году – 1084 наименований книг и 212 периодических изданий. В УГ изучение украинского стало обязательным. Была провозглашена Академия наук Украины (в реальности создана уже при Советской власти). Были созданы национальные украинские театры. В УНР в 1919 году украинский язык был объявлен обязательным для употребления в правительственных и общественных учреждениях и языком преподавания в школах. Осуществить эти меры не удалось, так как УНР не контролировала крупные города в течение достаточно длительного времени. Весной 1919 года на Украине только десятая часть школ была украинской. Стране не хватало кадров учителей, способных преподавать на украинском языке. Еще сложнее было украинизировать высшую школу, где было всего несколько десятков украиноговорящих профессоров. Украинские школы преобладали в Волынской, Подольской и Полтавской губерниях. В Советской Украине в 1919 году официально использовался русский язык. В декабре 1919 года VIII конференция РКП(б) приняла постановление «О советской власти на Украине», в котором говорилось: «Члены РКП на территории Украины должны на деле проводить право трудящихся масс учиться и объясняться во всех советских учреждениях на родном языке, всячески противодействуя попыткам искусственными средствами оттеснить украинский язык на второй план, стремясь, наоборот, превратить украинский язык в орудие коммунистического просвещения трудовых масс».

В сентябре — октябре 1920 года в УССР было введено обязательное изучение украинского языка в учреждениях по подготовке работников просвещения и в школах с неукраинским языком обучения. Были созданы вечерние школы изучения украинского языка для совслужащих. В губернских городах должно было издаваться не менее чем по одной украиноязычной газете. В 1921 году был создан Институт украинского научного языка. Но если в 1920 году выходило 87 украинских газет, то 1922 году — 30. Правда, количество русскоязычных газет в этот период также уменьшилось более чем в 2 раза.

Низким в начале 20-х годов был и культурный уровень руководящих кадров. Среднее и высшее образование в 1927 году имели 9% коммунистов Украины. Только начальное образование имели 70% руководителей промышленности Украины – начиная с директоров крупных предприятий и их заместителей.

В КП(б)У украинский язык знало около десятой части членов (при том, что этнические украинские корни имела треть членов). Этнические украинцы составляли около 35% государственных служащих УССР.

Новый импульс политике У. придали решения XII съезда РКП(б) в 1923 году. Политика У. имела две стороны – культурно-просветительскую и кадрово-политическую. Украинская культура должна была стать основой культурного стандарта УССР, а власть в УССР должна была стать более украинской. Предполагалось, таким образом, что украинский язык и украинский этнос станут факторами, которые упрочат позиции новой Советской власти на Украине.

27 июля 1923 года вышел декрет СНК УССР «О мерах по украинизации учебно-воспитательных и культурно-просветительных учреждений». Были разработаны мероприятия по переходу на украинский язык большинства учреждений системы просвещения. Поступающие на государственную службу должны были изучить украинский язык в течение 6 месяцев, а те, кто уже находится на госслужбе — в течение 1 года. Правда, на деле эти меры осуществлялись не жестко и не полностью.

В 1924 году было 36 газет на украинском языке (на русском выходило 95).

После того, как в апреле 1925 года Э. Квиринга на посту первого секретаря ЦК КП(б)У сменил Л. Каганович, пленум ЦК КП(б)У создал комиссию по украинизации, призванную ускорить эту работу. Была создана также государственная комиссия по украинизации советского аппарата по главе с председателем Совнаркома УССР В. Чубарем. Каганович и Чубарь стали настойчиво выполнять указание И. Сталина «преодолеть иронию и скептицизм по отношению к украинской культуре».

30 апреля 1925 года опубликовано совместное постановление ВУЦИК и СНК УССР «О мерах срочного проведения полной украинизации советского аппарата», по которому перейти на украинское делопроизводство в государственных учреждениях и государственных торгово-промышленных предприятиях надлежало не позднее 1 января 1926 года. Рабоче-крестьянской инспекции предписывалось периодически проверять украинизацию советского аппарата.

Украинизация была тесно связана с другими общесоюзными направлениями культурной политики и прежде всего – ликвидацией неграмотности. В начале 20-х годов грамотными на Украине были 57% мужчин и более 30% женщин. В 1923 году председатель Всеукраинского ЦИК Г. Петровский возглавил общество «Долой неграмотность» (существовало до 1936 года), которое направило в деревни и кварталы Украины сотни отрядов «культармейцев». За 20-е годы благодаря кампании ликбеза научились читать и писать около 2 миллионов человек. К 1939 году по официальным данным в УССР только 15% населения в возрасте 15-50 лет были неграмотными.

Другим направлением украинизации стало вовлечение украинцев в партийно-государственный аппарат УССР. В 1923 году в КП(б)У было всего 23% украинцев. С 1924 года в связи с «ленинским призывом» начался массовый набор в партию украинцев, и к началу 30-х годов их число превысило половину. В 1920 году украинцы составили 20,1% государственных служащих УССР, в 1926 году - 54%, в 1933 году — 60%, в 1940-м – 63%.

Новая политика открыла возможности для национал-коммунистов содействовать развитию собственно украинской культуры. Большую роль в этом сыграл нарком просвещения УССР в 1924-1927 годах А. Шумский. Деятельность национал-коммунистической и беспартийной национально-ориентированной интеллигенции заложила основы развития украинской советской культуры. Для проведения У. привлекались эмигрантские деятели украинской культуры, которым разрешили приехать в СССР. 1924 году в УССР приехал М. Грушевский, который был избран академиком. Доля украинцев среди научных сотрудников выросла в УССР с 28,0 % в 1925 году до 45,9 % в 1929 году.

К 1928 году в Украинской ССР на украинском языке выходили 58 газет (68,8 % от их общего количества в УССР). Также в 1928 году 71,2 % журналов Украинской ССР издавались на украинском языке, в 1929 году уже 84,0 %. Книги на украинском языке в 1931 году составили 76,9 % объема книжной продукции. С начала 1930-х годов происходит изменение этого соотношения - в 1935 году украиноязычные журналы составили 56,1 % от журналов УССР. В 1931 году в Украинской ССР насчитывалось 66 украинских, 12 еврейских и 9 русских стационарных театров.

Но в 1926 году была инициирована кампания по разоблачению ошибок Шумского как национал-уклониста, заигрывающего с некоммунистической националистической интеллигенцией. В этой кампании принял участие и М. Скрыпник, который в 1927 году сменил Шумского на посту министра просвещения. В сентябре 1927 года Шумский был направлен на работу в Россию. Но Скрыпник не стал сворачивать украинизацию, да это и не предполагалось Сталиным. Шумский пострадал за излишнюю самостоятельность, а контролируемая украинизация устраивала Москву.

В 20-е годы относительно свободно развивалась украинская литература, возникали и распадались объединения творческой интеллигенции.

Развитие государственной украинской культуры требовало стандартизации правописания украинского языка. В 1926-1927 годах была проведена официальная дискуссия по правописанию, к которой были привлечены ведущие ученые-филологи Советской Украины. Оно обсуждалось на Всеукраинской конференции по правописанию 1927 года в Харькове с участием представителей Западной Украины. Совещание избрало президиум, который по спорным вопросам принял компромиссные решения, учитывающие особенности западноукраинских диалектов языка. «Харьковское правописание» было утверждено министром просвещения Н. Скрыпником 6 сентября 1928 года. В 30-е годы происходило сближение правописания с русским. В 1928 году были увеличены сроки обязательного освоения украинского языка руководящими кадрами.

К концу 20-х годов на украинский язык перешла четверть вузов, около половины техникумов УССР. В 1938 году на Украине было 21656 школ, из которых 18101 школа была с украинским языком преподавания.

Более того, украинский язык пользовался покровительством властей и в украиноязычных районах РСФСР – здесь действовали украинские школы, техникумы, факультеты, выходили периодические издания на украинском языке. Здесь украинизация продолжалась до начала 30-х годов.

Украинизация тормозилась местным руководством и населением Днепропетровской, Одесской, Николаевской областей, а также на Донбассе.

В начале 30-х годов в связи с индустриализацией, требующей тесного взаимодействия и мобильности выходцев из разных республик, начинается постепенное сворачивание У.

В 1933 году было увеличено число часов изучения русского языка в школах. Были проведены чистки работников просвещения и науки, подозревавшихся в национализме.

В 1938 году в общесоюзном масштабе, в том числе в УССР были приняты меры к обязательному изучению русского языка и ограничению других мер украинизации. Формально она не была отменена. Серьезно изменился характер украинизации. Теперь упор делался, прежде всего, на привлечение к руководству украинских кадров (что не исключало и присылки эмиссаров из центра), но украинская национальная культура сближалась с русскоязычной общесоветской. Это было результатом перехода к новому этапу индустриальной модернизации, требовавшей культурной стандартизации в масштабах всего государства.