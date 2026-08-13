УКОЛОВА Виктория Ивановна

Доктор исторических наук, профессор , заведующая кафедрой всемирной и отечественной истории Факультета международных отношений Московского государственного института международных отношений (У) МИД РФ.

Председатель редколлегии РАН «Памятники исторической мысли». Член бюро российской ассоциации медиеивистов и историков раннего нового времени.

Закончила исторический факультет и аспирантуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Кандидатская диссертация : Боэций и его время: к истории западноевроп. образованности в эпоху раннего средневековья (МГУ, 1971).

Докторская диссертация : Роль античного наследия в формировании культуры раннего средневековья в Зап. Европе (конец V – первая пол. VII вв. (ИВИ АН СССР, 1987).

Учитель : С.Д. Сказкин.

Область научных интересов :

История поздней античности;

Западноевропейского средневековья, философии истории;

Культура поздней античности, раннего и развитого средневековья;

История средневекового интеллектуализма;

История и теория империй.

Сочинения:

Автор более десяти монографий, около 300 статей и публикаций.

«Последний римлянин» Боэций. М., 1987;

Античное наследие и культура раннего средневековья. М., 1989;

Поздний Рим. Пять портретов. М., 1992;

Свет звёзд, или последний Розенкрейцер. М., 1994 (в соавторстве);

Античность: история и культура. В 2-х тт. М., 1999;

История для завтрашнего дня. М., 2001 ( в соавторстве);

Ukolova V.I. Feudal Society and its Culture ( в соавторстве). М., 1987;

Ukolova V.I. Last romans and European culture. М., 1990;

Ukolova V.I. Intellectual life in the middle age. М., 1990;

Ukolova V.I. Three defeats or the happy life of Flavius Cassiodorus // Journal of ancient civilizations (China). М., 1993;

Ukolova V.I. Los ultimos Romanos et cultura europea. M., 1991.