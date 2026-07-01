УИТЕНАГЕМОТ (англ. Witenagemot)

Совет знати при короле в англосаксонское время.

В течение V-VII вв. часть Британских островов была завоевана германскими племенами англов, саксов и ютов. Та сложная "карта" политических образований (см. Гептархия ), которая сложилась в результате упрочения их положения, определила историю раннесреднеековой Англии. Некоторое подобие единого королевства возникло лишь к IX в. под эгидой Уэссекса при короле Альфреде Великом (871-899 гг.) для, главным образом, в процессе противостояния с новыми захватчикам - норманнами .

Вместе с единой (тем не менее, не стоит переоценивать это "единство") королевской властью складывались и различные институты управления: одним важнейших из которых был Уитенагемот - совет знати при короле. Входили в него епископы, тэны, олдермены и члены королевской семьи. Функции этого совета были весьма размыты: административные вопросы, судебные полномочия, составления законов, земельные пожалования и пр.

Король, власть которого еще не зижделась на мощных интеллектуальных доктринах божественной природы монаршества, был тесно связан с Уитенгамотом. "Совет старейшин" - так можно перевести его название (др. англ. witan - мудрый) - был все-таки "советом влиятельных".

Так как Уитенгамот был институтом, прежде всего, англосаксонской элиты, его значение начало стремиться к нулю, после нормандского завоевания Англии королем Вильгельмом (см. Нормандская династия ).

Иллюстрация:

Фрагмент Гобелена из Байо с изображением битвы при Гастингсе. Конец англосаксонской Англии.

Автор статьи: Боварь В. В.