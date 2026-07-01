УИЛЬЯМС ТЕННЕССИ

Американский драматург, писатель и сценарист. Обладатель Пулитцеровской премии, номинант на премию «Оскар».

Ранние годы

Родился в семье торговца обувью Корнелиуса Коффина (Си-Си) Уильямса и дочери преподобного епископальной церкви Эдвины Дэйкин. Вскоре после рождения Томаса отправили в приход к дедушке Уолтеру в Кларксдейл, Миссисипи, где он и провел большую часть детства. В раннем возрасте будущий драматург переболел дифтерией. Заболевание серьезно пошатнуло здоровье мальчика, приковав его к кровати практически на год. Томас рос слабым болезненным ребенком.

В 1919 г. Корнелиус получил повышение и был переведен в головной офис Международной обувной компании. Семья переехала в Сент-Луис, Миссури. Из-за алкоголизма отца, и, как следствие, его буйного поведения, Уильямсы были вынуждены часто менять адрес проживания. Томас поступил в Солданскую Высшую школу, затем обучался в государственной школе Юниверсити-Сити. В 1927 г. эссе Уильямса «Может ли хорошая жена быть и приятелем?», опубликованное в журнале «Смарт-Сет», удостоилось третьей премии. В 1928 г. его рассказ «Месть Нитокрис» появился в журнале «Странные истории». В том же году вместе с дедушкой Уолтером он отправился в Европу.

В 1929-1931 гг. Уильямс учился в Университете Миссури, где посещал классы журналистики и литературы. В эти годы в попытке заработать он исследует и пробует себя в разных жанрах - эссе, заметки, рассказы, пьесы и т.д. В 1930 г. его пьеса «Верное слово-красота» была отмечена первым призом на писательском конкурсе. Во время обучения в университете Уильямс был членом братства Альфа-Тау-Омега. После того как Томас завалил курс военной подготовки, Корнелиус забрал его из университета и определил на работу в Международную обувную компанию.

Новая офисная жизнь Уильямса состояла из монотонной рутинной работы. Чтобы снизить градус недовольства своей жизнью, Томас поставил себе цель писать один рассказ в неделю. Из-за отсутствия времени на литературную деятельность днем ему приходилось работать по ночам и выходным. В результате перенапряжения у Уильямса случился нервный срыв. В 1935 г. он ушел с работы. Впоследствии Уильямс использовал этот жизненный опыт в ставшей культовой пьесе «Трамвай «Желание». В 1936 г. поступил в Университет Вашингтона в Сент-Луисе. В 1937 г. перевелся в Айовский университет, который окончил со степенью бакалавра искусств. Тогда же обучался в Мастерской драмы Нью-Йоркской школы и работал над пьесой «Каир, Шанхай, Бомбей!». Впоследствии Уильямс вспоминал, что работа в театре спасла его. Около 1939 г. Томас Уильямс превратился в Теннесси Уильямса.

Теннесси-драматург

В 1939 г. Уильямс получил грант фонда Рокфеллера за пьесу «Битва ангелов» и переехал в Новый Орлеан, где писал для Управления общественных работ. В то же время его заметила киностудия «Метро-Голден-Майер» и заключила с ним контракт. В 1944 г. в Чикаго с успехом прошла премьера его автобиографической пьесы «Стеклянный зверинец». Произведение было удостоено премии нью-йоркских критиков. С 1945 г. пьеса шла на Бродвее.

В 1944-1945 гг. Теннесси начал работу над пьесой «Трамвай «Желание», тогда называвшуюся «Покерная ночь». Летом 1947 г. началась работа над постановкой пьесы в Нью-Йорке. Премьера спектакля состоялась 3 декабря 1947 г., главную роль в нем исполнил молодой Марлон Брандо. Пьеса получила мировое признание, закрепив за Теннесси репутацию одного из ведущих драматургов США. В 1948 г. Уильямс получил Пулитцеровскую премию за это произведение. В 1952 г. его адаптированный сценарий одноименной киноленты был выдвинут на «Оскар». Отраженное в этом произведении противостояние культуры и духовности вульгарности «массового человека» явилось своеобразной иллюстрацией внутреннего мира Уильямса: «Я создаю воображаемый мир, чтобы укрыться от реального, потому что никогда не умел приспособиться к нему».

В 1950-е Уильямс активно путешествовал по США и Европе. В период с 1948 по 1959 гг. он написал семь пьес для Бродвея («Лето и дым», «Татуированная роза», «Кошка на раскаленной крыше», «Орфей спускается в ад» и др.). Он также работал над киноадаптацией театральных пьес.

Пик творческой деятельности в 1940-1950-е сменился наступлением депрессии и череды творческих неудач. Уильямс страдал от наркозависимости и алкоголизма. Несмотря на то, что в 1960-1970-е он продолжал писать каждый день, созданные в этот период произведения не имели успеха («В баре отеля «Токио», «Французский квартал», «Дневник Тригорина»). Лишь «Дом, обреченный рухнуть» (1982) был положительно принят критиками, однако состоялось лишь 40 спектаклей постановки.

Теннесси Уильямс скончался 25 февраля 1983 г. в номере отеля «Элизе» в Нью-Йорке в результате попадания в дыхательные пути колпачка от глазных капель.