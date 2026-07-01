УИЛКИНС ХЬЮБЕРТ

Ранние годы и первые путешествия

Хьюберт Уилкинс родился 31 октября 1888 г. в Холлетте. Его отец – Генри Уилкинс был фермером, разводил овец.

С ранних лет У. интересовался фотографированием и самолетами. Поступил в Аделаидскую Горную школу. Попробовал себя в качестве оператора сиднейского передвижного кинотеатра.

В 1908 г. У. покинул родные края и отбыл в Англию, где устроился оператором в кинокомпании Gaumont. Совмещал работу с деятельностью кинорепортера отделения Daily Chronicle в Лондоне. Выполняя задания отделения, У. посетил разные страны.

Детская мечта У. о полетах стала реальностью в 1910 г., когда У. начал обучаться летательному делу у К. Грэхем-Уайта. В 1912 г. У. побывал на фронтах Первой Балканской войны. Сохранилась многочисленная кинохроника передовой линии фронта между болгарами и турками.

Научные экспедиции

В 1913 г. У. получил приглашение стать участником северной партии Канадской арктической экспедиции по исследованию моря Бофорта. Здесь он часто замещал руководителя экспедиции. За три года У. прошел 2500 миль на собачьих упряжках и китобойных кораблях, проводил метеорологические и океанографические исследования. Весной 1916 г. У. отправился в южную партию, а затем – домой.

В мае 1917 г. У. возвратился в Австралию. Но его пребывание на Родине оказалось недолгим. Он получил чин второго лейтенанта и назначение в Австралийские имперские силы, отбыл в Европу для участия в Первой мировой войне (на самолетах не летал из-за дальтонизма).

Первая мировая

С августа 1917 г. – в составе 1-го Австралийского и Новозеландского армейского корпуса. Здесь он был фотокорреспондентом. Повышен до капитана. С середины 1918 г. – руководитель 3-го фотографического подотдела отдела австралийских военных записей. Несколько раз получал ранения. Вернулся осенью 1920 г. из Галлиполи в Англию.

Новые экспедиции

В 1920 г. У. вошел в состав Антарктической экспедиции Дж. Коупа, которая занялась изучением берегов моря Уэдделла. Однако вскоре примкнул к Э. Шеклтону, следовавшему в море Бофорта. Занимал должность главы научного штата и второго пилота (экспедиция быстро свернулась ввиду смерти Э. Шелктона).

Побывал в Советской России, встречался с В.И. Лениным. В 1923 – 1925 гг. находился в северной Австралии, руководил естественнонаучной экспедицией.

В 1926 г. У. приступил к подготовке собственной экспедиции в Арктику. На средства газеты Alliance, Американского географического общества и бизнесменов из Детройта У. приобрел два моноплана Фоккер. 31 марта У. на «Аляске» пролетел вдоль хребта Брукса и далее над Северным Ледовитым океаном, совершив посадку мысе Барроу. В итоге в 1926 г. по воздуху было преодолено около 6000 миль ранее неисследованных земель. Очередные попытки были предприняты на следующий год.

В 1928 г. У. долетел до о-ва Элсмир и Шпицбергена, приземлился на последнем и сумел взлететь с него спустя пять дней. Это событие вызвало небывалую шумиху в прессе. 4 июня 1928 г. У. удостоился звания «рыцарь-бакалавр».

Антарктика

Во второй половине 1928 г. У. организовал экспедицию на юг, средства на которую выделили Американское географическое общество, У.Р. Херст и др. В ноябре экспедиция прибыла на о-в Десепшн. 16 ноября У. на «Лос-Анджелесе» совершил первый в Антарктике полет, который длился 20 мин. В ходе последующих полетов удалось открыть участок восточного берега пол-ва Уилкинс, получивший название Земля Херста. Следующий визит У. в Антарктику состоялся на следующий год. Самолеты взлетали с о-ва Десепшен. Был открыт о-в Шарко.

Новые планы

Следующая идея У. была связана с плаванием на подводной лодке. Был приобретен «Наутилус», который добрался до Шпицбергена. Субмарина добралась до 8159' с.ш. и возвратилась в Берген. Впервые была проведена подледная фото- и киносъемка, получены первые образцы грунта морского дна, очерчены контуры подводного хребта к северу от Шпицбергена.

В 1933 – 1936 гг. У. был заместителем руководителя антарктических экспедиций Л. Элсуорта, преследовавших цель совершить трансконтинентальный перелет от моря Уэддела до моря Росса.

В 1937 г. У. попросили организовать поиски пропавшего советского самолета ДБ-А в американской Арктике. В ходе спасательной экспедиции были изучены районы Северного Ледовитого океана и Аляски, однако экспедиция так и не нашла самолет. В июне 1938 г. И.В. Сталин пригласил У. в СССР, где он выступил с речью в Академии наук СССР.

Последние годы жизни

Трудился на правительство США. В 1940 – 1941 гг. побывал в Европе, на Востоке, в Юго-Восточной Азии и на Алеутских о-вах. С 1942 г. – консультант Министерства обороны.

Последний визит У. в Антарктику состоялся в 1957 – 1958 гг., где занимался тестированием снаряжения и аварийных пайков для Министерства обороны США.

Умер У. 30 ноября 1958 г. в Фремингхеме.

Семья

Супруга – Сюзанна Беннетт.