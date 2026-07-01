УИКЛИФ,ДЖОН (англ. John Wyckiffe)

Английский богослов, доктор Оксфорда, переводчик Библии на английский язык.

Сын небогатого рыцаря Джон Уиклиф еще в ранней юности избрал для себя стезю ученого и это несмотря на большие возможности, открывшиеся для английской знати в связи со Столетней войной. Во время учебы в Оксфорде он переживает эпидемию Чуму и связанные с ней эсхатологические переживания. Однако не только травматический опыт был им приобретен там. Он знакомится и живо интересуется учением Уильяма Оккама, в котором ставилась граница между Бытием и Словом, что в известном смысле профанировало слово.

Тяжелым ударом, как и для многих клириков, была для него Великая Схизма Запада. Папа и Рим может и могли обладать почти абсолютным авторитетом, но вот какой именно Папа? Уиклиф выдвигает идею о суверенитете короля над Церковью в королевстве. Идея эта импонировала многим из людей власти, например, Джону Гонту . Его отдельные положения касались, в том числе, секуляризации монастырских земель. На Уиклифа и его учение, находящееся "на грани фола", закрывали глаза. Однако, когда часть его последователей, объединившись с лоллардами, приняла участие в восстании Уота Тайлера, поддержка прекратилась.

Изгнанный и осужденный Уиклиф и его последователи были вынуждены скрываться. На закате своей жизни, гонимый, он, тем не менее, продолжал работать и, в частности, над переводом Библии на английский язык. В 1384 г. он умер, не успев закончить его должным образом.