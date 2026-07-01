УГРИМОВ БОРИС ИВАНОВИЧ

Инженер, специалист в обл. электротехники и электроэнергетики, педагог.

Происхождение и образование.

Принадлежал к старинному дворянскому роду; отец – губернский секретарь, мировой судья. Учился в гимназии Ф. Креймана, затем в 5-й московской гимназии, по окончании которой в 1891 поступил на физ.-мат. факультет Московского университета. В 1892 перешел в Императорское Московское техническое училище (ИМТУ), окончил его с отличием в 1897 и был оставлен при нем на два года для подготовки к профессорскому званию. В 1898 г. Угримов поступает в Берлинскую высшую школу, через год переходит в Высшую Техническую школу в Карлсруэ, под руководство профессора Э. Арнольди.

Деятельность до революции.

В 1900 избран преподавателем ИМТУ, где впервые в Москве начал читать курс общей электротехники (с 1913 – проф.). В 1902 по инициативе Угримова при ИМТУ была открыта физико-электротехническая лаборатория, которая из-за своих масштабов даже называлась физико-электротехническим институтом. Лаборатория была снабжена «всеми новейшими усовершенствованиями в области электротехники применительно к учебному делу» и была оборудована по образцу Берлинской высшей школы. Создавали ее по сути два энтузиаста - В. Щегляев и Б. Угримов, которой руководил ею до 1910. Одновременно с 1906 преподавал электротехнику в Московском коммерческом институте (с 1915 – проф.), где также организовал электротехническую лабораторию. В 1910 защитил диссертацию в Техническом университете Карлсруэ (Германия) и получил ученую степень доктора-инженера. Во время Первой мировой войны – директор кабельно-телеграфного завода.

После революции.

Советскую власть Угримов принял, относился к ней довольно лояльно и не отказывался от сотрудничества. Фигура такого масштаба, естественно, не осталась без внимания новой власти. После революции работал в Научно-техническом отделении Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), с 1919 возглавлял Бюро по электрификации сельского хозяйства при Наркомземе РСФСР. С 1920 – зам. пред. Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), рук. с/х секции; по окончании работы комиссар – особоуполномоченный Совета труда и обороны по постройке электропахотных орудий, руководитель комиссии «Электроплуг». Проводил экспертизу электропахоты на Бутырском хуторе, где 22 авг. 1922 в присутствии В.И. Ленина был испытан первый электроплуг. В 1921—28 – первый декан электропромышленного факультета Московского института народного хозяйства (МИНХ). В 1930 г. осужден по делу «Промпартии» и выслан из М. Работал на Урале в Уралжелдорстрое и Уралэнергострое. В 1932 дело было пересмотрено, и он вернулся в Москву. В 1933 назначен начальником кафедры военной электротехники в Инженерной академии РККА. По совместительству работал в Московском нефтяном институте. В 1935 перешел в Московский электромеханический институт инженеров транспорта, выделившийся из МИИТа. С 1938 заведовал каф. в МАДИ.

Вклад в науку и производство.

Основоположник московской электротехнической школы. Еще во время учебы в ИМТУ изобрел электрокотел, который в 1900 на Всемирной выставке в Париже был отмечен медалью. Занимался проблемами электрификации с. х. Разработчик конструкций электропахотных орудий. Составитель и руководитель раздела государственного плана электрификации с. х. ГОЭЛРО. Проектировал и строил ГРЭС на Урале. Во всех ин-тах, где работал, старался оборудовать электротехн. лаб. или кабинет для демонстрации опытов. Творческая работа Угримова, его вклад в науку огромны. Целые поколения студентов учились по его книгам «Основы техники силовых токов» и «Техника высоких напряжений». Одной из последних работ была «Электротехника и электрооборудование автомобилей и тракторов». Некоторые из работ были отмечены премиями Наркомата просвещения. Свыше 60 монографий и статей, научно-исследовательские работы и многочисленные практические руководства принадлежат его перу. О том, насколько широк был кругозор ученого, говорит статья о применении электричества в китобойном промысле. Б. И. Угримов ввел в научный обиход слово «магнитопровод» - термин, без которого не обходится ни одна работа по электротехнике.