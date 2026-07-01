УГОН СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ НА РАБОТУ В ГЕРМАНИЮ

Насильственная отправка граждан СССР на принудительные работы в Германию, проводимая немецкими оккупационными властями.

Перед нападением на СССР нацистское руководство Германии, рассчитывая на быстрый разгром Красной Армии, намеревалось создать на захваченной советской земле колонию, которая простиралась бы вплоть до Урала и обеспечивала бы немцев сырьем и продовольствием. Ее коренное население, которое нацисты причисляли к «недочеловекам», планировалось уничтожить за исключением той небольшой его части, которая служила бы рабской силой германским хозяевам как представителям высшей расы. О том, чтобы направлять советских граждан на работу в Германию, в начале агрессии против СССР никто в Берлине даже не помышлял. Считалось, что после быстрой и легкой победы вермахта в «войне на Востоке» основная часть мобилизованных в армию немецких солдат вернется в Германию и восполнит временный недостаток рабочей силы. Однако уже осенью 1941 г. стало ясно, что война против СССР будет затяжной. К тому же немецкие войска несли на советско-германском фронте непредвиденно большие людские и материальные потери, которые нужно было восполнять за счет призыва в армию немцев, занятых в промышленности и сельском хозяйстве, и одновременно наращивать выпуск вооружения. В этой ситуации нацистские руководители стали рассматривать население занятых немецкими войсками советских областей как резервуар рабочей силы. Никто из них однако не собирался серьезно «вербовать» советских граждан на работу в Германию на какой-либо договорной основе. Отношение к ним как к «недочеловекам» не изменилось. Строки на обложке книги Н. Островского, найденной на дальних подступах к Орше. Девушки, угоняемые отступавшими гитлеровцами, взывали о помощи к наступавшим советским воинам С кон. 1941 г. оккупационные власти вместе с войсками вермахта начали проводить облавы на мирных жителей на улицах городов, поселков и деревень, а затем в вагонах для скота отправлять их на немецкую каторгу. Всего за 3 с лишним года оккупации в Германию было вывезено 5270 тыс. человек. Незначительную их часть составляли те, кто тесно сотрудничал с оккупантами. Подавляющая часть советских граждан по мере сил и возможностей стремилась избежать угона на чужбину. Многие из них, рискуя жизнью, совершали побеги по пути в «Третий рейх» даже из железнодорожных эшелонов. Часть людей была освобождена из-под немецкой охраны советскими партизанами. В Германии насильственно угнанным на немецкую каторгу советским гражданам, в основном подросткам, девушкам, женщинам и престарелым мужчинам было присвоено название «восточные рабочие», тем самым немцы лишали их даже национальности. Содержали их в гораздо худших условиях, чем невольников из других стран. По существу, положение «восточных рабочих» с точки зрения питания, обеспечения жильем, а также отношения к ним со стороны немецких охранников почти не отличалось от положения использовавшихся в качестве рабской силы советских военнопленных. Их заставляли работать на предприятиях не менее чем по 14 часов в день. Из-за непосильной работы, скудного питания, отсутствия медицинской помощи, издевательств и избиений многие из них умирали. После окончания войны домой вернулось лишь 2654 тыс. человек (см. также Репатриация). 451 тыс. бывших «восточных рабочих» по разным причинам не вернулись в СССР, т. е. стали эмигрантами. Остальные погибли.

Исторические источники:

Нюрнбергский процесс: Сборник материалов. Т. 3. М., 1989;

Преступные цели — преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР. (1941 —1944 гг.). М., 1968.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015