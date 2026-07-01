УГЕР ЙОЗЕФ

Чешский преподаватель и прозаик, представитель так называемой «босяцкой литературы», близкой ранним произведениям М. Горького .

Выработанный в спорах о форме литературного произведения, ведущихся в чешской литературной среде конца XIX в., этот жанр получил в творчестве Угера особенное, экспрессивное проявление. В нем писатель стремился высказаться за непокоренных, но заплативших большую и горькую цену за становление своего самосознания людей, оказавшихся на окраине жизни.

Биография

Йозеф Угер родился 14 декабря 1880 г. в деревне Борач у Тишнова в Южноморавском крае. Был старшим из четырех детей в бедной семье. Его отец был ткачом, затем работал на строительстве железной дороги. Начальную школу Йозеф посещал в родном селе. Его учителем был Йозеф Соукал, который сам писал книги для молодежи, был автором исторических и педагогических работ. Непосредственно он привил интерес Угеру к литературе. В 1893-1896 гг. Й. Угер учился в мещанской школе в городе Тишнов, а затем поступил в педагогический институт в Брно (окончил в 1900 г.). Кроме того, он посещал занятия в частной певческой школе, подрабатывал как куплетист и скрипач и даже пел в хоре Национального театра Брно. По окончании института он сдал профессиональные экзамены и работал преподавателем в ряде моравских местечек, однако вынужден был оставить службу из-за тяжелой болезни: в возрасте 19 лет у него появились первые признаки туберкулеза, и в 1900-х гг. болезнь серьезно прогрессировала. Уже в возрасте 24 лет Йозеф Угер вынужден был выйти на пенсию по состоянию здоровья и практически остался без средств к существованию. Он жил в постоянной нужде сначала в Брно у своей невесты М. Соукуповой, затем на родине, где зарабатывал только гонорарами. Все деньги уходили на лечение, в 1906-1908 гг. он трижды посещал хорватские курорты на Адриатическом море.

В Брно он, несмотря на болезнь, принимал активное участие в культурной и литературной жизни, дружил с писателями Карелом Эльгартом Соколом, Йозефом Дымой, братьями Алоисом и Вилемом Мрштиками , художниками Вацлавом Шпалой , Эмилем Филлой и др. В декабре 1905 г. Угер принял участие в создании литературной секции при брненском «Клубе любителей искусства», а также стал автором проекта по созданию страховой кассы на случай болезни для писателей. Однако, уже в 1906 г. Йозеф Угер вынужден был покинуть Брно и выйти из всех литературных объединений. После нескольких лет безуспешных попыток излечиться от туберкулеза он умер 5 декабря 1908 г. в Брно в возрасте 27 лет.

Творчество

Вся писательская биография Й. Угера ограничивается восемью годами, когда он мог активно заниматься творчеством. Его литературная работа несет на себе печать фрагментарности, это касается и преждевременно оборвавшегося творческого пути, не получившего должного развития, и незавершенности многих авторских замыслов. Прогрессирующая болезнь вынуждала его писать только короткую прозу. Однако благодаря возрождению чешской национальной литературы в Брно в конце XIX в. восемь лет творческой жизни Угера были активны, ярки и наполнены пестрой вереницей событий, встреч, дискуссий.

После ранних поэтических опытов, выполненных в духе народных песен, Йозеф Угер дебютировал в 1901 г. со стихотворением «Остров мертвых» («Ostrov mrtvých»), и прозой «Тень» («Stín»), в которых чувствуется сильное влияние декаданса и символизма. В том же году из-под его пера вышел кардинально отличающийся от первых опытов сборник рассказов «Maškarádi a Loučení», вдохновленный фольклором моравской деревни. С середины 1902 г. он начал публиковать в журналах «Моравска орлице» и «Лидове новины» свои рассказы, местами очень напоминавшие старые образцы народной деревенской прозы. В особенности это касалось мотивов социальных конфликтов в деревне, на которые, однако у Угера был собственный свежий взгляд.

Первая книга писателя «Главы о кочевых людях» («Kapitoly o lidech kočovných», 1906) представляла собой прошедшие строгий отбор рассказы о жизни родного края, о тяжелом труде и нищете деревенских безземельных крестьян, ткачей и бездомных, а также повести о горьких годах своего детства и отрочества. Вся первая часть этой книги посвящена описанию жизни бродяг, до этого появлявшихся в чешской литературе лишь эпизодически, теперь же прославленных в их беспечной нищете, в естественной, не притупленной восприимчивости, сердечности и жажде свободы.

Второй прижизненно опубликованной книгой Й. Угера стало собрание небольших зарисовок и стихотворений в прозе «Мой путь» («Má cesta», 1907), в котором с особенной четкостью проявился вопрос, который автор обращает к себе и своим героям, людям отверженным, униженным, изувеченным физически или морально: сможет ли человек устоять перед несчастьем, если уступит горю и злу, его окружающим, если станет чужим самому себе, людям и природе, окружающим его? Эта тема самоиспытания и обращенности к внутреннему миру человека, однако, никак не ослабила остроту социальной критики в произведениях Угера. Это подтверждает последняя, подготовленная им к печати книга «Детство и другие рассказы» («Dětství a jiné povídky», 1909), где тяжелейший изнуряющий труд ткачей показан с точки зрения ребенка, с его зорким взглядом, подмечающим детали, и тонкой восприимчивостью. Здесь присутствует специфический, саркастический юмор. Такая смесь обличающей реальности с лирической или иронической экспрессией, живых, подмеченных в ежедневной жизни деталей с символистски насыщенной образностью, стремящейся к притчевости, характерна для очень многих прозаических произведений из наследия Йозефа Угера.